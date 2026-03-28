Il tempo sembra essersi fermato per gli ex alunni dell’Istituto Santa Marta di Modica. Mezzo secolo dopo l’ultimo suono della campanella, la storica Terza E ha celebrato ieri sera al ristorante “Al Carato”, presso l’Hotel Torre del Sud a Modica una rimpatriata indimenticabile. Gli ex studenti hanno condiviso aneddoti di una scuola fatta di registri cartacei e lavagne di ardesia. Molti di loro non si vedevano da tanto tempo.

Gli ex compagni hanno brindato al passato ma anche ai traguardi raggiunti nel presente. Questi momenti celebrano la continuità degli affetti in un’epoca dominata dal digitale. La Terza E rappresenta un esempio di come le radici comuni restino un punto di riferimento fondamentale per l’identità individuale.