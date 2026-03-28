Nuova ondata di forte maltempo in Sicilia è in arriva da martedì 31 marzo. Lo annunciano le ultime previsioni meteo. Una discesa di aria fredda di matrice artica colpirà il Mediterraneo occidentale. Questa dinamica favorirà la formazione di un profondo vortice ciclonico. Il sistema depressionario stazionerà ad ovest dell’isola per diverse ore. Le precipitazioni inizieranno a colpire i settori occidentali per poi estendersi al resto della regione.
Allerta meteo tra martedì e giovedì: i rischi sul territorio
Il cuore della perturbazione sferzerà la Sicilia tra martedì 31 marzo e giovedì 2 aprile. Il basso Tirreno diventerà il fulcro di un’area di bassa pressione molto attiva. I venti soffieranno con intensità crescente lungo tutte le coste siciliane. Le piogge potrebbero assumere carattere di nubifragio nelle zone ioniche e meridionali. Le temperature subiranno un crollo verticale, riportando un clima tipicamente invernale su tutta l’isola.
Gli esperti monitorano l’evoluzione del vortice che si alimenterà costantemente con aria polare. Si tratta ancora di una tendenza che potrebbe subire alcune modifiche nei prossimi giorni, vista la distanza temporale.
Previsioni per Pasqua e Pasquetta: instabilità confermata
L’incertezza regna sovrana per quanto riguarda le festività pasquali. Le piogge potrebbero infatti insistere anche durante il prossimo fine settimana. Al momento, i modelli matematici prevedono una Pasqua e una Pasquetta segnate dall’instabilità atmosferica. Non si escludono brevi schiarite, ma il contesto rimarrà marcatamente perturbato.
Il passaggio dal vortice ciclonico a una tregua duratura appare ancora lontano.
Lascia un commento