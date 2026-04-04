L’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa accelera sul potenziamento del personale sanitario. È ufficialmente indetto il concorso ASP Ragusa 2026 per la copertura di 56 posti di Dirigente medico in diverse discipline cruciali per l’assistenza nel territorio ibleo. La procedura, approvata con delibera del Direttore Generale n. 129, punta a colmare le carenze in reparti strategici come l’emergenza-urgenza e l’ortopedia.

Le discipline cercate e i posti disponibili a Ragusa

Il bando suddivide i 56 profili dirigenziali in cinque aree specialistiche specifiche:

25 posti in Medicina d’Emergenza ed Urgenza (ex MCAU).

in Medicina d’Emergenza ed Urgenza (ex MCAU). 10 posti in Igiene, Epidemiologia e Sanità pubblica.

in Igiene, Epidemiologia e Sanità pubblica. 8 posti in Ortopedia e Traumatologia.

in Ortopedia e Traumatologia. 7 posti in Organizzazione Servizi Sanitari di Base.

in Organizzazione Servizi Sanitari di Base. 6 posti in Psichiatria.

Inoltre, l’Azienda ha avviato un parallelo percorso di stabilizzazione per 38 operatori del comparto, tra cui 21 infermieri, ostetriche e tecnici sanitari. Questa manovra mira a garantire la continuità dei livelli essenziali di assistenza in tutta la provincia.

Requisiti e apertura agli specializzandi

Oltre alla laurea in Medicina e Chirurgia e all’iscrizione all’Albo, il bando richiede la specializzazione nella disciplina messa a concorso o in una affine. Tuttavia, una novità importante riguarda i giovani medici. Infatti, possono partecipare anche i camici bianchi iscritti al secondo anno del corso di formazione specialistica. Questi ultimi verranno inseriti in una graduatoria separata e assunti dopo il conseguimento del titolo.

Per la Medicina d’Emergenza ed Urgenza, è prevista una deroga per chi ha maturato almeno tre anni di servizio nel sistema di emergenza-urgenza tra il 2013 e il 2025, anche senza specializzazione.

Come presentare la domanda via PEC

I candidati devono inviare la documentazione esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo concorsi@pec.asp.rg.it. Il termine ultimo è fissato per il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

La domanda deve includere:

Autocertificazione dei requisiti e dei titoli. Curriculum formativo e professionale datato e firmato. Copia di un documento di identità in corso di validità.

L’Amministrazione ricorda che “il difetto anche di uno dei soli requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso”. Per ogni valutazione clinica o nutrizionale specifica, si invita sempre l’utenza a rivolgersi a un nutrizionista o a personale medico qualificato.