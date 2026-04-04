La fortuna torna a bussare alla porta degli italiani con le estrazioni Lotto e Superenalotto oggi, sabato 4 aprile. Come di consueto, i rulli delle urne meccaniche hanno iniziato a girare alle ore 20:00, svelando le combinazioni valide per i concorsi odierni. Gli appassionati hanno avuto tempo fino alle 19:30 per convalidare le proprie schedine e tentare l’assalto al ricchissimo jackpot in palio. Scopriamo insieme tutti i numeri estratti sulle ruote del Lotto, la combinazione vincente del Superenalotto e i venti numeri del 10eLotto.

I numeri vincenti del Lotto per ogni ruota

Il gioco del Lotto si basa sull’estrazione di cinque numeri compresi tra 1 e 90. I giocatori possono puntare su una delle dieci ruote storiche o sulla ruota Nazionale, sperando di centrare ambo, terno, quaterna o cinquina. Ecco il dettaglio completo dell’estrazione di sabato 4 aprile 2026:

Bari: 81 – 21 – 69 – 24 – 65

81 – 21 – 69 – 24 – 65 Cagliari: 40 – 01 – 30 – 38 – 25

40 – 01 – 30 – 38 – 25 Firenze: 18 – 84 – 24 – 58 – 63

18 – 84 – 24 – 58 – 63 Genova: 86 – 64 – 56 – 89 – 60

86 – 64 – 56 – 89 – 60 Milano: 38 – 07 – 06 – 50 – 25

38 – 07 – 06 – 50 – 25 Napoli: 72 – 16 – 90 – 85 – 74

72 – 16 – 90 – 85 – 74 Palermo: 23 – 13 – 20 – 73 – 14

23 – 13 – 20 – 73 – 14 Roma: 24 – 52 – 22 – 01 – 78

24 – 52 – 22 – 01 – 78 Torino: 16 – 80 – 35 – 84 – 22

16 – 80 – 35 – 84 – 22 Venezia: 36 – 83 – 09 – 89 – 51

36 – 83 – 09 – 89 – 51 Nazionale: 03 – 67 – 45 – 71 – 86

Risultati del 10eLotto: ventina e numeri Oro

Per quanto riguarda il 10eLotto legato alle estrazioni del Lotto, la ventina vincente si compone dei primi due numeri estratti su ogni ruota (esclusa la Nazionale). Di seguito i numeri di oggi:

Combinazione 10eLotto: 01 – 07 – 13 – 16 – 18 – 21 – 23 – 24 – 36 – 38 – 40 – 52 – 64 – 69 – 72 – 80 – 81 – 83 – 84 – 86

01 – 07 – 13 – 16 – 18 – 21 – 23 – 24 – 36 – 38 – 40 – 52 – 64 – 69 – 72 – 80 – 81 – 83 – 84 – 86 Numero Oro: 81

81 Doppio Oro: 81 – 21

81 – 21 Numeri Extra: 06 – 09 – 20 – 22 – 25 – 30 – 35 – 50 – 56 – 58 – 65 – 73 – 85 – 89 – 90

Superenalotto: combinazione e jackpot stellare

Il gioco che attira maggiormente l’attenzione è senza dubbio il Superenalotto, grazie al suo montepremi a vincita variabile. Per il concorso del 04-04-2026, il Jackpot ha raggiunto la cifra da capogiro di 144.900.000 euro. Inoltre, i giocatori attendono con ansia il numero Jolly e il Superstar per incrementare le proprie chance di vittoria.

Ecco la combinazione vincente: 08 – 21 – 29 – 46 – 60 – 81

Numero Jolly: 42

42 Numero Superstar: 80

Inoltre, per il prossimo concorso di martedì 7 aprile 2026, il jackpot continuerà a crescere qualora non venisse centrato il fatidico “6”. Per verificare le vincite e consultare l’archivio storico, potete visitare il sito ufficiale di Agenzia Dogane e Monopoli