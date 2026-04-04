Le previsioni meteo per Pasqua in Sicilia promettono una domenica di festa all’insegna del miglioramento generale su tutta l’Isola. Domani, 5 aprile, la pressione delle Azzorre si espanderà rapidamente sul Mediterraneo, garantendo ampie schiarite e un graduale aumento delle temperature. Tuttavia, gli esperti segnalano una blanda instabilità pomeridiana che colpirà principalmente le zone interne del settore centro-orientale.
Il dettaglio delle previsioni meteo per Pasqua
La mattinata di domenica inizierà con cieli per lo più sereni e poche nubi sparse su gran parte del territorio regionale. A partire dal pomeriggio, però, la situazione cambierà leggermente nelle aree interne della Sicilia centro-orientale. In queste zone sono infatti previsti possibili brevi piovaschi o rovesci isolati. Altrove prevarrà invece un cielo sereno o poco nuvoloso, con una serata che si manterrà stabile su tutta l’Isola. (vedi foto di Sicilia in meteo)
Temperature e condizioni dei mari siciliani
Un dato positivo per chi trascorrerà la giornata all’aperto riguarda il clima, poiché le temperature saranno in aumento. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Raffiche più intense interesseranno invece lo Stretto di Sicilia e lo Jonio. I mari risulteranno generalmente poco mossi o mossi. Restano molto mossi lo Jonio e lo Stretto, sebbene il moto ondoso sia previsto in netta attenuazione entro la serata.
Queste previsioni meteo per Pasqua invitano dunque alla prudenza solo nelle zone montane ed ennesi. Per monitorare i cambiamenti in tempo reale, potete consultare il sito della Protezione Civile Siciliana
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