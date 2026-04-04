È finalmente terminata l’attesa per le famiglie italiane: dal 31 marzo è possibile inviare la domanda per ottenere i pagamenti bonus nido 2026. L’agevolazione, gestita dall’INPS, permette di ricevere un ristoro economico per le rette degli asili nido sostenute nei primi mesi dell’anno. Tuttavia, l’invio del modulo telematico rappresenta solo il primo passo. Per sbloccare l’erogazione delle somme, che possono arrivare fino a un massimo di 3.600 euro annui, i genitori devono obbligatoriamente allegare le ricevute di pagamento tracciabili sulla piattaforma dedicata.

Requisiti ISEE e importi spettanti per il 2026

L’importo del contributo varia significativamente in base alla situazione economica del nucleo familiare e alla data di nascita del bambino. Per i nati dal 1° gennaio 2024, il beneficio è più consistente: si arriva a 3.600 euro annui per chi ha un ISEE minorenni non superiore a 40.000 euro. Per i bambini nati precedentemente, la soglia massima è di 3.000 euro per redditi fino a 25.000 euro. In assenza di ISEE o per valori superiori ai 40.000 euro, spetta comunque un rimborso minimo di 1.500 euro (circa 136 euro mensili).

Come accelerare i pagamenti bonus nido 2026

Sebbene la domanda possa essere trasmessa fino al 31 dicembre, i pagamenti possono essere incassati molto prima se la documentazione è completa. L’INPS ha precisato che non erogherà alcuna somma senza il riscontro dell’avvenuto pagamento effettuato con mezzi tracciabili. I documenti di spesa devono essere caricati esclusivamente tramite la procedura web “Allega documenti di spesa” sul sito istituzionale o via App INPS Mobile. Per ulteriori dettagli sulle prestazioni a sostegno del reddito, è possibile consultare il portale ufficiale dell’ INPS.

Modalità di accredito del contributo

Una volta che la documentazione supera i controlli di idoneità, l’Istituto avvia il mandato di pagamento. Il contributo viene erogato secondo la preferenza espressa dal richiedente: bonifico domiciliato, accredito su conto corrente, libretto postale o carta prepagata dotata di IBAN. È fondamentale che lo strumento di riscossione scelto sia intestato direttamente al genitore che ha presentato l’istanza. Sebbene manchi una data certa di inizio delle lavorazioni, si prevede che l’Istituto agirà con tempestività per smaltire l’arretrato dei primi mesi dell’anno.