Il bonus psicologo 2026 è confermato dall’INPS per sostenere le spese di psicoterapia con contributi fino a 1.500 euro in base all’ISEE. Le domande si presentano online e l’ente assegna graduatorie e codici univoci ai beneficiari.

Il contributo, destinato a coprire le sedute di psicoterapia, varia in funzione della situazione economica del richiedente. Secondo le indicazioni disponibili, l’importo massimo riconosciuto arriva a 1.500 euro per ISEE fino a 15.000 euro. Per le fasce successive, il sostegno scende a 1.000 euro per ISEE tra 15.001 e 30.000 euro e a 500 euro per ISEE fino a 50.000 euro.

Il beneficio copre fino a 50 euro per singola seduta. L’obiettivo è favorire l’accesso ai percorsi di supporto psicologico attraverso professionisti iscritti all’albo, con un meccanismo di rimborso diretto legato al codice assegnato dall’INPS.

La domanda va presentata esclusivamente online attraverso il portale dell’INPS, utilizzando credenziali digitali come SPID, CIE o CNS. Una volta effettuato l’accesso, è necessario raggiungere la sezione dedicata al “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia”.

L’INPS elabora le richieste e definisce le graduatorie nazionali. Ai beneficiari viene assegnato un codice univoco da comunicare allo psicoterapeuta per ogni singola seduta. Il sistema consente così la gestione diretta del contributo senza erogazione anticipata al cittadino.

Le finestre temporali per la presentazione delle domande non sono fisse e vengono comunicate periodicamente dagli enti competenti. Per questo motivo è necessario consultare con regolarità il sito dell’INPS e le comunicazioni ufficiali del Ministero della Salute, che aggiornano la disponibilità dei fondi.

Il meccanismo resta soggetto a disponibilità finanziarie limitate e a criteri di accesso legati all’ISEE, elemento centrale per la definizione delle graduatorie e dell’importo assegnato.