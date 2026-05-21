Il ghiaccio accumulato nel congelatore può ridurre lo spazio disponibile e compromettere il corretto funzionamento dell’elettrodomestico. Per questo la pulizia periodica del freezer resta una delle operazioni domestiche più utili anche per contenere i consumi energetici.
La procedura richiede pochi passaggi: spegnere il congelatore, svuotarlo, rimuovere il ghiaccio e asciugare accuratamente le superfici interne prima della riaccensione.
Pulire il freezer parte sempre dallo svuotamento completo del vano. Gli alimenti surgelati vanno trasferiti temporaneamente in borse termiche per limitare l’aumento della temperatura durante le operazioni di sbrinamento.
Dopo aver scollegato l’elettrodomestico dalla corrente, è consigliabile sistemare asciugamani o canovacci sul pavimento per raccogliere l’acqua prodotta dal ghiaccio in scioglimento. Lo sbrinamento naturale può richiedere diverse ore, ma esistono alcuni sistemi che accelerano il processo.
Tra i più usati c’è quello dell’acqua calda. Una pentola con acqua molto calda, posizionata all’interno del freezer sopra un panno, genera vapore che ammorbidisce rapidamente il ghiaccio. In alternativa si possono utilizzare panni imbevuti di acqua calda direttamente sulle superfici ghiacciate.
Un altro metodo rapido prevede l’uso del phon. Dopo aver scollegato il freezer dalla corrente elettrica, il getto di aria calda può essere indirizzato sui blocchi di ghiaccio per facilitarne il distacco. È preferibile usare temperature moderate per evitare danni alle pareti in plastica del congelatore.
Per rimuovere il ghiaccio è consigliabile utilizzare esclusivamente spatole in plastica. Coltelli o utensili metallici possono danneggiare le superfici interne e compromettere il funzionamento dell’elettrodomestico.
Pulizia interna e attenzione alle guarnizioni
Terminata la fase di sbrinamento, il congelatore va lavato accuratamente. Cassetti e griglie possono essere puliti separatamente con acqua e detergente per piatti oppure con una soluzione a base di bicarbonato.
Per le pareti interne viene indicato l’utilizzo di acqua tiepida e aceto, utile anche per limitare i cattivi odori. L’asciugatura completa resta il passaggio più importante: eventuali residui di umidità si trasformano rapidamente in nuova brina dopo la riaccensione.
Particolare attenzione va riservata alle guarnizioni dello sportello. Sporco e incrostazioni possono compromettere la chiusura ermetica e favorire infiltrazioni di aria calda, aumentando la formazione di ghiaccio.
Tra i rimedi domestici citati c’è anche il sale grosso, utilizzato soprattutto nei freezer che non possono essere spenti separatamente dal frigorifero. Sparso sul ghiaccio insieme a piccole quantità di aceto, aiuta ad accelerare lo scioglimento.
I tempi dello sbrinamento cambiano in base al metodo scelto. Con acqua calda, phon o sale si può intervenire in circa 10-15 minuti. Lasciando sciogliere il ghiaccio in modo naturale, invece, il processo può richiedere fino a 12 ore.
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