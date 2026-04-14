Pulire il forno è una delle faccende domestiche più rinviate, eppure farlo con regolarità richiede meno sforzo di quanto si pensi. Secondo le stime dell’associazione dei consumatori britannica Which?, il forno è l’elettrodomestico che gli italiani puliscono meno frequentemente — meno di tre volte l’anno in media — con il risultato che ogni intervento diventa più lungo e faticoso del necessario. L’alternativa ai prodotti chimici in spray, spesso irritanti e controindicati se il forno è molto incrostato per il rischio di fumi tossici, è a portata di dispensa: bicarbonato di sodio, aceto e limone bastano per la maggior parte dei casi.

Il metodo più efficace e consolidato è la pasta di bicarbonato. La proporzione standard è tre parti di bicarbonato e una di acqua, fino a ottenere una consistenza cremosa e spalmabile. Si distribuisce su tutte le pareti interne del forno, evitando con attenzione le resistenze elettriche, e si lascia agire almeno un’ora. Nelle situazioni più gravi, con grasso bruciato accumulato nel tempo, il consiglio è di applicarla la sera e rimuoverla il mattino seguente: in dodici ore il bicarbonato disgrega in profondità le incrostazioni senza che ci sia bisogno di sfregare con forza. Si rimuove poi con una spugna umida e si risciacqua.

Per chi preferisce un approccio ancora meno manuale, il vapore con aceto o limone è la soluzione più comoda. In una teglia capiente si versano un litro d’acqua, un bicchiere di aceto bianco e, volendo, il succo di due limoni. Si accende il forno tra i 100 e i 150 gradi e si lascia che il vapore saturo agisca per trenta-sessanta minuti. Il calore trasforma la miscela in un solvente naturale che penetra nello strato di grasso ossidato. Una volta spento il forno e aspettato che si raffreddi, basta passare un panno umido e lo sporco si solleva con poco sforzo.

Il mix bicarbonato, aceto e limone per le incrostazioni più resistenti

Quando le incrostazioni sono particolarmente ostinate — carbonizzate, nere, stratificate — la soluzione più aggressiva tra i rimedi naturali è il mix schiumante: 200 grammi di bicarbonato, 200 millilitri di aceto e il succo di un limone. La reazione chimica tra il bicarbonato (base) e l’aceto (acido) produce anidride carbonica, quella schiuma effervescente che esercita un’azione meccanica aggiuntiva sullo sporco. Si applica, si lascia agire un’ora e si strofina con una spugna leggermente abrasiva, prestando attenzione a non rigare lo smalto interno.

Per il vetro dello sportello, la pasta di bicarbonato e acqua rimane il trattamento più indicato: si applica direttamente sulla superficie, si attende venti minuti e si rimuove con un panno in microfibra. Per la serpentina, invece, è sufficiente un panno umido dopo aver ammorbidito il deposito con il vapore, evitando qualsiasi sfregamento diretto che potrebbe danneggiarla.

Un accorgimento valido in tutti i casi: indossare guanti in lattice o nitrile durante la pulizia. L’aceto concentrato e il bicarbonato in pasta, pur essendo prodotti naturali, possono irritare la pelle con esposizioni prolungate. Per chi vuole semplificarsi la manutenzione ordinaria, pulire il forno dopo ogni utilizzo ancora tiepido — con un panno umido e poche gocce di detersivo — evita l’accumulo di grasso e rende superfluo qualsiasi intervento intensivo.