L’INPS ha definito il quadro dei principali pagamenti previsti per giugno 2026, che riguardano pensionati, famiglie e percettori di ammortizzatori sociali. Le erogazioni comprendono pensioni, Assegno Unico, NASpI, Assegno di Inclusione e altre misure di sostegno al reddito.

Le date non sono uniformi per tutti i beneficiari e seguono il calendario ordinario delle lavorazioni dell’Istituto, con alcune finestre che possono variare in base alle singole pratiche.

Pensioni dal 1° giugno 2026

Le pensioni saranno disponibili da lunedì 1° giugno 2026, primo giorno bancabile del mese.

L’accredito riguarda tutte le principali prestazioni erogate dall’INPS: pensioni di vecchiaia, anticipate, invalidità civile, assegni sociali e trattamenti ai superstiti.

Per chi ritira in contanti agli uffici postali resta il limite di 1.000 euro netti, oltre il quale è necessario indicare un metodo di pagamento tracciabile come conto corrente o libretto.

Il calendario di ritiro presso gli sportelli postali segue la consueta turnazione alfabetica nei primi giorni del mese, con possibili variazioni territoriali legate all’organizzazione locale.

Il 2 giugno, inoltre, gli uffici postali resteranno chiusi per la Festa della Repubblica.

Assegno Unico tra 18 e 19 giugno

Per l’Assegno Unico Universale, i pagamenti della mensilità di giugno sono attesi tra 18 e 19 giugno 2026.

Le nuove domande o le posizioni aggiornate potrebbero invece ricevere l’accredito nell’ultima parte del mese, in base ai tempi di lavorazione.

Resta centrale la verifica dell’ISEE: chi aggiorna la Dichiarazione Sostitutiva Unica entro il 30 giugno 2026 può ottenere il ricalcolo dell’importo e gli eventuali arretrati spettanti.

NASpI e DIS-COLL: tempi variabili

Per NASpI e DIS-COLL non esiste una data unica nazionale.

Le erogazioni sono previste indicativamente tra 10 e 15 giugno 2026, ma dipendono da fattori come la data di presentazione della domanda e lo stato di lavorazione della pratica.

Il controllo aggiornato è disponibile attraverso il Fascicolo previdenziale del cittadino sul portale dell’INPS.

Assegno di Inclusione e SFL

Le misure introdotte dal Decreto Lavoro proseguono anche a giugno.

Per l’Assegno di Inclusione sono previste due finestre:

15–16 giugno 2026 per nuove erogazioni e arretrati

per nuove erogazioni e arretrati 26–27 giugno 2026 per i pagamenti ordinari

Per il Supporto Formazione e Lavoro (SFL), gli accrediti partono dal 15 giugno, subordinati alla partecipazione ai percorsi formativi previsti.

Carta Acquisti e Bonus Asilo Nido

La Carta Acquisti continua con la consueta ricarica bimestrale da 80 euro, destinata a over 65 e famiglie con bambini under 3 in possesso dei requisiti.

Il Bonus Asilo Nido prevede invece accrediti distribuiti nella seconda parte del mese, in base all’istruttoria delle domande e alla documentazione presentata.

Impatto per famiglie e lavoratori

Il calendario di giugno 2026 conferma un flusso di pagamenti che coinvolge milioni di beneficiari tra pensionati, disoccupati e famiglie con figli.

La concentrazione delle erogazioni nella prima metà del mese rende centrale il monitoraggio delle date per pianificare spese e scadenze.