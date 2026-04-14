Il prossimo sabato 18 aprile, alle ore 17.30, il Palazzo della Cultura di Modica ospiterà la presentazione del libro “Poesia come vita. Per un nuovo umanesimo nell’era digitale” (Operaincerata editore). L’incontro, che costituisce il diciassettesimo appuntamento della stagione culturale del Caffè Quasimodo, vedrà protagonista l’autore e Presidente del circolo, Domenico Pisana. Il volume di Pisana, che porta la prefazione di Lamia El Scherif, Ordinario di Letterature comparate e Capo del Dipartimento d’Italianistica alla Badr University in Cairo, è già stato presentato in Egitto all’Istituto Italiano di Cultura nel novembre dello scorso anno, a Siracusa dall’associazione Amici della Dante, e a Rosolini per iniziativa dell’Associazione “Cultura e Dintorni”.

La visione di Domenico Pisana sulla resistenza poetica

Il volume vanta la prefazione di Lamia El Sherif, ordinario di Letterature comparate alla Badr University del Cairo, la quale sottolinea il valore civile dell’opera. Secondo la docente, la poesia in questo saggio si propone come “un luogo di resistenza alla disumanizzazione della società digitale, offrendo al lettore un’alternativa di senso, una possibilità di rinascita”. Il testo non si limita all’analisi estetica, ma diventa uno strumento pedagogico per educatori e studiosi che cercano di decodificare la realtà contemporanea attraverso il filtro della parola.

Lamia El Sherif evidenzia inoltre come il libro sia “una chiamata alla cura dell’interiorità, alla custodia della bellezza, alla costruzione di un nuovo umanesimo fondato sulla parola poetica come atto d’amore”. In questo senso, Domenico Pisana ribadisce che la pratica letteraria non deve essere considerata un isolamento elitario, bensì un bisogno collettivo primario per restare ancorati alla propria dimensione umana in un mondo dominato dagli algoritmi.

I dettagli dell’evento al Palazzo della Cultura

Il coordinamento della serata sarà affidato al poeta Giuseppe Macauda, mentre l’analisi critica del volume spetterà a Daniela Fava, coordinatrice del gruppo ispicese del Caffè Quasimodo. L’evento non sarà una semplice conferenza, ma una performance multidisciplinare: l’attore e regista Alessandro Sparacino, insieme a Rosanna Giannone, darà voce alle pagine del libro attraverso letture scelte, trasformando la teoria filosofica in emozione uditiva.

La serata prevede anche un tributo musicale dedicato alla memoria di Sergio Carrubba. Sul palco si esibirà un Trio composto dal soprano Takako Yoshida, dal tenore Pippo Baglieri e dal Maestro Giannino Amore al pianoforte. Questo connubio tra diverse arti conferma l’obiettivo del circolo culturale: dimostrare che la poesia, lungi dall’essere un lusso per pochi, rappresenta una bussola necessaria per navigare le complessità del futuro.