L’Asd Giarratana Volley chiude l’ultimo weekend di gare con un bilancio estremamente positivo, confermando la solidità di entrambe le formazioni maggiori nei rispettivi campionati regionali. La squadra maschile di Serie C ha battuto l’Exongraphic Astra Stadium Catania per 3-1, consolidando la seconda piazza in classifica, mentre la compagine femminile ha centrato l’obiettivo degli spareggi Promozione Gold superando il Fitness Solarino.

Giarratana, piccolo comune dell’area iblea con meno di tremila abitanti, rappresenta da anni un’eccezione virtuosa nel panorama della pallavolo siciliana. Nonostante le ridotte dimensioni demografiche, la società è riuscita a mantenere standard agonistici elevati, competendo alla pari con realtà metropolitane come Catania e Siracusa. Il movimento pallavolistico locale funge da importante aggregatore sociale per l’area montana della provincia di Ragusa, riuscendo a convogliare investimenti su tecnici qualificati e strutture che permettono a oltre cento giovani atleti di praticare sport a livello agonistico ogni anno.

La marcia trionfale della Serie C maschile

La formazione guidata da Gianluca Giacchi ha terminato la regular season con numeri che ne certificano il dominio nel girone: 51 punti totalizzati e un bilancio di 17 vittorie su 19 partite disputate. Il successo casalingo contro i catanesi dell’Astra Stadium ha ribadito la forza di un gruppo che punta dritto alle fasi finali della stagione con ambizioni concrete.

L’allenatore Giacchi ha espresso grande soddisfazione per la tenuta mentale dei suoi uomini: «La squadra ha dimostrato carattere, equilibrio e una qualità di gioco che ci ha permesso di restare stabilmente ai vertici del girone. Ci apprestiamo a chiudere la stagione regolare con consapevolezza e con la soddisfazione di aver costruito un’identità forte».

Le ragazze volano agli spareggi Promozione Gold

Il settore femminile non è stato da meno nel Girone D di Serie D, dove il Giarratana Volley ha sconfitto il Fitness Solarino con un perentorio 3-0. Questo risultato ha permesso alle atlete iblee di scalzare proprio le avversarie dirette, portandosi al secondo posto con 38 punti e staccando il pass per la fase successiva del torneo, quella degli spareggi Gold.

«La vittoria di questa giornata è la conferma della loro determinazione e della capacità di mantenere alta la concentrazione nei momenti decisivi» ha sottolineato il tecnico Saro Corallo, evidenziando come il gruppo sia ancora in una fase di crescita tecnica. La programmazione societaria, mirata alla valorizzazione del vivaio, sta dando i frutti sperati anche nel comparto femminile, tradizionalmente molto competitivo nel territorio siracusano e ragusano.

Il presidente Salvatore Pagano ha voluto dedicare i risultati all’intero staff tecnico e dirigenziale: «Giarratana sta dimostrando di poter competere con realtà più grandi grazie a passione, impegno e identità. Continueremo su questa strada, con l’obiettivo di far crescere ancora il nostro movimento». I successi del weekend rafforzano la visione di una società che punta a diventare un polo d’eccellenza per la pallavolo in Sicilia orientale.