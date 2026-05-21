Nel corso delle attività di controllo del territorio e di contrasto allo spaccio di droga, gli agenti della Polizia di Stato di Ragusa hanno effettuato una perquisizione domiciliare nell’abitazione del giovane, situata nel centro della città.
Secondo quanto comunicato dalla Questura di Ragusa, all’interno dell’abitazione sono stati rinvenuti e sequestrati 54 grammi di marijuana, suddivisi in circa 30 dosi, oltre a materiale utilizzato per il confezionamento della sostanza.
L’operazione ha coinvolto gli investigatori della Squadra Mobile e le pattuglie delle Volanti, impegnate nelle attività di prevenzione e repressione dei reati legati agli stupefacenti sul territorio.
Al termine delle procedure di rito, il 22enne è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente. La sua posizione è ora al vaglio degli inquirenti.
L’episodio si inserisce nell’ambito dei controlli intensificati disposti dalle forze dell’ordine nella provincia di Ragusa per il contrasto allo spaccio al dettaglio, con particolare attenzione alle aree urbane.
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