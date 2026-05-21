Maltempo Sicilia con cielo variabile e possibili brevi rovesci sui settori interni centro-orientali nella giornata di oggi giovedì 21 maggio. Le previsioni indicano alternanza tra nuvole e schiarite con temperature stabili o in lieve aumento.
Secondo le previsioni meteorologiche diffuse per la giornata odierna, l’Isola è interessata da una fase di variabilità atmosferica legata alla presenza di alta pressione. Il quadro generale mostra condizioni di cielo parzialmente nuvoloso sui settori settentrionali, mentre nel resto della regione prevale una situazione più stabile, con schiarite e nubi sparse.
Nel corso del pomeriggio non si escludono brevi rovesci sui settori interni centro-orientali della Sicilia. Fenomeni localizzati e di breve durata, secondo le ultime previsioni meteo, che potrebbero interessare parte della provincia di Ragusa (vedi foto sotto di Sicilia in meteo) ma non dovrebbero interessare in modo diffuso il territorio regionale.
Le temperature restano stazionarie o in lieve aumento rispetto ai giorni precedenti. Un andamento che conferma una fase climatica tipica di fine primavera, con valori termici senza variazioni significative su base giornaliera.
Per quanto riguarda la ventilazione, i venti soffiano deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Sono previsti rinforzi più evidenti lungo il Canale di Sicilia, dove il moto ondoso risulta più dinamico rispetto alle aree interne.
I mari si presentano generalmente poco mossi o localmente mossi, con condizioni più variabili nelle zone esposte ai venti di maestrale. La situazione resta comunque entro parametri di stabilità ordinaria per il periodo.
Nel corso della mattinata il cielo si presenta irregolarmente nuvoloso soprattutto sui versanti settentrionali dell’Isola, mentre le altre aree registrano condizioni di maggiore apertura. Nel pomeriggio aumenta la possibilità di fenomeni isolati nelle zone interne centro-orientali, con alternanza di sole e addensamenti.
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