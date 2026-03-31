Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Per migliaia di contribuenti italiani, la data da segnare in rosso sul calendario è il 30 aprile 2026. Entro quel termine scade la presentazione della domanda per la Rottamazione Quinquies, la nuova definizione agevolata dei debiti esattoriali che promette di alleggerire sensibilmente le pendenze con il Fisco. Tuttavia, oltre l’aspetto economico, emerge un ostacolo operativo spesso sottovalutato: l’accesso ai portali e il ruolo degli intermediari.

Il perimetro della norma e i vantaggi per il contribuente

La misura, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 (commi 82-101), riguarda i carichi affidati alla riscossione nel lungo periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Non si tratta di un colpo di spugna totale, ma di uno sconto rilevante: chi aderisce vedrà azzerarsi sanzioni, interessi di mora e aggio. Resteranno da corrispondere il capitale, le spese di notifica e gli oneri legati a eventuali procedure esecutive.

Il piano di rientro è particolarmente flessibile. È possibile optare per il versamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026, oppure scegliere una rateizzazione record: fino a 54 rate bimestrali che accompagneranno il contribuente fino al maggio 2035. Sulle somme dilazionate si applicherà un interesse annuo del 3%.

Il “collo di bottiglia”: perché la delega è fondamentale

Sebbene la procedura sia esclusivamente telematica e accessibile in autonomia sul sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione, molti scelgono di affidarsi a professionisti. Qui sorge il problema: senza una delega attiva, CAF, commercialisti e consulenti del lavoro non possono operare su EquiPro, l’area riservata agli intermediari.

Dall’8 dicembre 2025 è entrata in vigore la delega unica digitale. Il contribuente può conferirla a un massimo di due professionisti tramite SPID, CIE o CNS. Chi ha già deleghe attive può stare tranquillo fino alla loro scadenza, ma chi deve ancora regolarizzare la posizione farebbe bene a muoversi subito. Senza questo passaggio formale, l’assistenza tecnica resta bloccata “al cancello”, impedendo la verifica dei carichi e l’invio della domanda.

I benefici immediati: sospensioni e regolarità DURC

Presentare la domanda non serve solo a risparmiare. Dal momento dell’invio, si sospendono i termini di prescrizione e si fermano gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni sugli stessi debiti. Un aspetto vitale per le imprese riguarda il DURC: l’adesione alla rottamazione permette di ottenere il Documento Unico di Regolarità Contributiva con esito regolare, sbloccando di fatto la partecipazione ad appalti e la riscossione di pagamenti dalla Pubblica Amministrazione.

La disciplina del pagamento: vietato sbagliare

La tregua fiscale concessa dallo Stato non è priva di insidie. Come sottolineato anche dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, la decadenza dal beneficio è dietro l’angolo. Basta il mancato o insufficiente versamento di due rate (anche non consecutive) per perdere i vantaggi della rottamazione. In quel caso, quanto già pagato verrà considerato solo un acconto e le procedure di riscossione ordinaria ripartiranno immediatamente.

In sintesi, la Rottamazione Quinquies rappresenta un’opportunità di riordino fiscale senza precedenti per ampiezza temporale, ma richiede precisione chirurgica. Tra il “fai-da-te” e l’assistenza professionale, il vero spartiacque del successo sarà la gestione tempestiva delle credenziali d’accesso e delle deleghe entro la fine di aprile.