Corso per detenuti ad Agrigento: Conflavoro Sicilia punta sul reinserimento lavorativo

Un corso di formazione professionale sulla guida dei trattori agricoli per i detenuti della Casa circondariale “Di Lorenzo” di Agrigento. È questa l’iniziativa promossa da Conflavoro Sicilia, dal Lions Club Agrigento Chiaramonte e dall’azienda agricola Val Paradiso, svoltasi il 23 e 24 marzo 2026. Il progetto punta sul reinserimento lavorativo dei detenuti come strumento concreto di riscatto sociale.

Il corso — intitolato “Competenze per il futuro: addetti alla conduzione di trattori agricoli e forestali” — nasce dalla convinzione che la formazione in carcere possa aprire strade reali verso il mercato del lavoro. L’iniziativa ha ricevuto il pieno sostegno della direttrice della struttura di contrada Petrusa, Anna Puci.

Una rete di realtà diverse con una visione comune

Tre realtà distinte, ma unite da uno scopo condiviso: investire sulle persone per generare valore sociale. Conflavoro Sicilia ha messo a disposizione la propria expertise nella formazione professionale e nel dialogo con le imprese. Il Lions Club Agrigento Chiaramonte ha confermato il proprio impegno storico nell’inclusione sociale e nel servizio alla comunità. Val Paradiso, azienda simbolo dell’eccellenza agricola siciliana, ha contribuito con competenze tecniche e una profonda sensibilità verso il territorio.

Insieme, hanno costruito un percorso formativo immediatamente spendibile in uno dei settori più dinamici dell’economia locale: l’agricoltura.

Pullara: “Un investimento sulla persona e sulla sicurezza”

Il vice presidente nazionale vicario di Conflavoro e segretario regionale della Sicilia, Giuseppe Pullara, ha sottolineato il valore trasformativo dell’iniziativa.

“In un contesto come quello penitenziario — dice Pullara — non è solo un’opportunità ma è anche una leva di trasformazione personale per poter immaginare un futuro diverso, costruito su competenze reali e su un rapporto più maturo con il lavoro. L’iniziativa rappresenta, quindi, un investimento sulla persona, ma anche sulla sicurezza e sulla qualità del lavoro agricolo, settore che richiede professionalità sempre più specializzate.”

Il reinserimento lavorativo come priorità territoriale

Questo progetto non si limita a formare. Quindi, apre strade concrete, crea nuove possibilità e rafforza il legame tra istituzioni, imprese e società civile. Il settore agricolo siciliano, in costante evoluzione, richiede operatori sempre più qualificati. Tuttavia, spesso fatica a trovare figure adeguatamente preparate.

La formazione in carcere risponde a entrambe le esigenze: offre competenze certificate ai detenuti e rifornisce il mercato di lavoratori specializzati. Un circolo virtuoso che produce benefici per l’intera comunità.

Conflavoro Sicilia ha già annunciato l’intenzione di proseguire su questa strada. L’obiettivo è promuovere nuovi percorsi formativi capaci di valorizzare il capitale umano e sostenere una crescita davvero inclusiva per tutto il territorio siciliano.

Per approfondire le politiche di reinserimento lavorativo in Sicilia, consulta anche il nostro approfondimento sulle politiche sociali regionali. Inoltre, per saperne di più sulle attività di Conflavoro a livello nazionale, visita il sito ufficiale di Conflavoro PMI.