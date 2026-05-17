Si chiude a Modica la seconda edizione del concorso letterario “Cuore di Mamma”, iniziativa rivolta agli studenti degli istituti scolastici del territorio. La cerimonia di premiazione è fissata per venerdì 22 maggio alle 18.30 nell’aula consiliare del Comune di Modica, con la partecipazione di scuole, famiglie e rappresentanti istituzionali.

Sono terminati i lavori della commissione giudicatrice del concorso “Cuore di Mamma 2026”, progetto promosso dalla famiglia Scarso in memoria della signora Bianca Giunta. L’iniziativa, dedicata al tema “Lo sguardo che mi fa crescere”, ha coinvolto studenti delle classi quarte e quinte della scuola primaria e delle prime e seconde classi della scuola secondaria di primo grado.

Gli elaborati presentati hanno compreso poesie, racconti e produzioni grafiche, con una partecipazione ampia da parte degli istituti scolastici di Modica. La valutazione dei lavori è stata affidata a una giuria composta da rappresentanti istituzionali, figure del mondo culturale e del sociale locale.

Tra i componenti figurano il sindaco di Modica Maria Monisteri, l’assessore ai Servizi Sociali Concetta Spadaro e la presidente del Consiglio comunale Maria Cristina Minardo, insieme a esponenti del mondo culturale e associativo del territorio.

Cerimonia nell’aula consiliare

La premiazione si terrà nell’aula consiliare del Comune di Modica, confermata come sede ufficiale dell’evento. L’appuntamento del 22 maggio alle 18.30 vedrà la presenza degli studenti premiati, dei dirigenti scolastici, delle famiglie e delle autorità cittadine.

Secondo quanto emerso dall’organizzazione, il concorso si conferma un’iniziativa stabile nel panorama culturale locale, anche grazie al sostegno delle istituzioni comunali e alla collaborazione con le scuole del territorio.

Il progetto, giunto alla seconda edizione, punta a valorizzare la scrittura e la creatività degli studenti attraverso la riflessione sui temi degli affetti familiari e della crescita personale.