Si avvicina la scadenza definitiva per chi intende regolarizzare le proprie pendenze con il Fisco. I contribuenti hanno tempo fino al prossimo 30 aprile per inviare la domanda di adesione alla Rottamazione Quinquies. La procedura di Definizione Agevolata, introdotta dalla Legge di Bilancio n. 199/2025, rappresenta un’importante occasione per chiudere i contenziosi con l’Agenzia delle Entrate Riscossione a condizioni agevolate.
Il perimetro della norma e i requisiti tecnici
Il provvedimento riguarda una finestra temporale molto ampia: possono essere inseriti nella domanda tutti i carichi affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Restano quindi esclusi i debiti più recenti, maturati nel corso del 2024 e 2025.
Per inoltrare la richiesta, è indispensabile agire per via telematica. Il portale richiede obbligatoriamente l’accesso tramite un’identità digitale certificata. Di conseguenza, ogni utente dovrà disporre di uno SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) attivo e funzionante per poter visualizzare la propria posizione debitoria e completare l’invio.
Supporto per lo SPID sul territorio
Per chi non fosse ancora in possesso delle credenziali digitali, il territorio offre diverse soluzioni di assistenza. In particolare, lo sportello Lepida attivo presso le associazioni di categoria locali può fornire supporto diretto ai cittadini nella fase di attivazione e configurazione dello SPID, facilitando così l’accesso alla procedura prima della scadenza di fine aprile.
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