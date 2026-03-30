Nuove opportunità di viaggio per i passeggeri del sud-est siciliano. La compagnia aerea Aeroitalia ha annunciato una nuova ondata di tariffe promozionali dall’Aeroporto di Comiso, confermando il proprio impegno nel potenziare i collegamenti tra lo scalo degli Iblei e le principali città italiane. L’annuncio, diffuso tramite i canali social ufficiali del vettore, punta a incentivare la mobilità con prezzi estremamente competitivi per la stagione in corso.
Le destinazioni e i prezzi della promozione
La griglia delle offerte copre l’intera penisola, collegando la Sicilia ai nodi strategici del Centro e del Nord Italia. Ecco il dettaglio delle tariffe di partenza annunciate dalla compagnia:
- Pisa: a partire da 29,00 euro
- Roma: a partire da 34,99 euro
- Bologna: a partire da 39,99 euro
- Torino: a partire da 44,99 euro
- Milano: a partire da 49,99 euro
Prenotazioni e dettagli operativi
Le tariffe indicate si intendono per voli di sola andata e sono soggette a disponibilità limitata. L’iniziativa di Aeroitalia si inserisce in una strategia di consolidamento della base di Comiso, rendendo lo scalo “Pio La Torre” sempre più centrale per il traffico nazionale. Per consultare le date disponibili, i termini e le condizioni dell’offerta o per procedere all’acquisto dei biglietti, è possibile collegarsi direttamente al sito ufficiale della compagnia Aeroitalia.
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