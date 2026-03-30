Un weekend da incorniciare per i giocatori siciliani. Tra venerdì 27 e sabato 28 marzo 2026, l’Isola è stata protagonista di una serie di colpi fortunati al 10eLotto, che hanno portato nelle tasche dei vincitori un montepremi complessivo di 50mila euro. I dati, elaborati da Agipronews, confermano la Sicilia tra le regioni più premiate dell’ultimo concorso.

Da Messina ad Acate: i primi colpi del venerdì

La scia di successi è iniziata venerdì scorso. A Messina, un fortunato giocatore ha centrato un “7 Oro” in Piazza San Clemente, portandosi a casa un premio da 25mila euro. Nello stesso concorso, la fortuna ha fatto tappa anche in provincia di Ragusa: ad Acate, presso il punto vendita di Corso Indipendenza, è stato centrato un “4 Doppio Oro” del valore di 8mila euro.

Il fine settimana si è concluso in bellezza sabato 28 marzo ad Assoro, in provincia di Enna. In via Don Gnolfo, un sistema “7 Doppio Oro” ha regalato a un altro giocatore una vincita da 17mila euro.

A livello nazionale, l’ultimo appuntamento con il 10eLotto ha distribuito premi per circa 14,9 milioni di euro, portando il totale erogato da inizio anno alla cifra record di 1 miliardo di euro.