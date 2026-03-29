Scicli – Un connubio vincente tra sport di alto livello e sostegno al territorio. Lunedì prossimo, 30 marzo 2026, alle ore 19:00, la storica palestra Koizumi di Corso Umberto 211b a Scicli aprirà le porte per la presentazione ufficiale dello Judo Club Koizumi Scicli.
L’evento segna un momento importante per la società sportiva, che quest’anno rinnova il forte legame con il proprio main sponsor, Confeserfidi, realtà da sempre attenta alla valorizzazione delle eccellenze locali.
All’appuntamento parteciperanno il maestro e anima tecnica della società, Maurizio Pelligra, i rappresentanti dell’Amministrazionecomunale e l’Amministratore Delegato di Confeserfidi, il dottor Bartolo Mililli.
Lascia un commento