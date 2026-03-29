Settimana Santa a Ispica: il cuore barocco della Sicilia tra Cavari e Nunziatari

Ispica non celebra semplicemente la Pasqua; la mette in scena con un vigore che travolge i sensi. La Settimana Santa a Ispica rappresenta uno dei momenti più alti della devozione popolare isolana e della Pasqua negli Iblei. Qui, riti secolari e orgoglio di fazione si intrecciano da secoli. Due storiche arciconfraternite si spartiscono il cuore dei devoti: i “Nunziatari” della Santissima Annunziata e i “Cavari” di Santa Maria Maggiore. Per un ispicese, l’appartenenza a una di queste realtà definisce l’identità stessa. Le processioni e le sacre rappresentazioni non sono solo riti, ma frammenti vivi di una storia che si rinnova ogni anno con una partecipazione collettiva impressionante.

La Santa Cascia e il frammento della corona di spine

Il ciclo pasquale entra nel vivo già nel penultimo venerdì di Quaresima. Per gli ispicesi è “‘u vènniri ra Santa Cascia”. L’atmosfera in città cambia bruscamente, facendosi densa di attesa. I Nunziatari portano in trionfo un’urna d’argento finemente lavorata. Al suo interno sono custodite le reliquie dei santi, ma il vero tesoro è la “Santa Spina”. Si tratta di un frammento della corona che cinse il capo di Cristo. Al rientro del corteo, la Basilica della SS. Annunziata si trasforma in un teatro sacro per la Via Crucis vivente. Migliaia di fedeli assistono in silenzio alla rievocazione della Passione, prima che la reliquia venga posta ai piedi del Cristo con la Croce.

Il Giovedì Santo: l’urlo dei Cavari per il Patri a Culonna

La notte tra mercoledì e giovedì segna l’inizio del giorno più lungo. Intorno all’una e trenta, una suggestiva processione parte dalla chiesa rupestre di Santa Maria della Cava. Il percorso culmina nella piazza di Santa Maria Maggiore con le scene della Crocifissione. Alle quattro del mattino, il rito raggiunge il suo apice. Il parroco batte tre colpi sul portale della Basilica. All’apertura delle porte, i fedeli si lanciano in una corsa frenetica verso l’altare del Cristo alla Colonna, “‘u Patri a Culonna”. È il rito del ringraziamento, un momento di contatto fisico brutale e commovente con la divinità.

Il Venerdì Santo azzurro e il trionfo del Risorto

Se il giovedì appartiene ai Cavari, il Venerdì Santo Ispica si veste d’azzurro per i Nunziatari. Alle 11:00 in punto, il fragore dei tre colpi d’asta annuncia la “scinnuta” del Cristo alla Croce. Un urlo liberatorio squarcia la navata: “eppicciuotti, cruci, cruci, cruci!”. Lo sguardo sofferente del simulacro incontra quello dei portatori, mentre soldati romani a cavallo aprono il corteo. La tensione si scioglie solo la Domenica di Pasqua con “‘U Risuscitatu”. A mezzogiorno, il lutto svanisce. La statua di Gesù Risorto corre verso la Madonna in un ballo festoso, tra campane a stormo e fuochi d’artificio.