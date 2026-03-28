Crollo a Modica: il muraglione di via San Giuliano cede sotto la pioggia

Una tragedia sfiorata scuote il quartiere di Modica Sorda. Le piogge incessanti degli ultimi giorni hanno provocato il crollo a Modica del muraglione di sostegno in via San Giuliano. Il cedimento strutturale è avvenuto a pochi metri dall’incrocio con via Cozzo Rotondo. A causa delle infiltrazioni e della pressione esercitata dal terreno intriso d’acqua, una porzione significativa del sottostrada è letteralmente precipitata nella vallata sottostante. Fortunatamente, al momento del crollo, non transitavano veicoli o pedoni nel punto esatto del cedimento, evitando così conseguenze drammatiche.

L’intervento della Polizia Locale e la chiusura della strada

Le pattuglie della Polizia Locale sono arrivate sul posto pochi minuti dopo l’allarme. Gli agenti hanno constatato immediatamente l’entità del danno e il rischio di nuovi smottamenti. Per garantire la sicurezza dei cittadini, il comando ha disposto la chiusura totale del transito nel tratto colpito. Via San Giuliano rappresenta uno snodo vitale per il traffico locale. La sua interruzione ha paralizzato l’intera area di Modica Sorda, con code chilometriche che hanno interessato i principali collegamenti urbani.

I Vigili del Fuoco e i tecnici comunali stanno effettuando i rilievi sulla stabilità della carreggiata residua. La priorità assoluta riguarda l’integrità del manto stradale rimasto in bilico. Gli esperti devono valutare se esistano pericoli concreti per le fondamenta delle abitazioni che sorgono nelle immediate vicinanze. Il sopralluogo servirà a definire i tempi per un eventuale intervento di somma urgenza.