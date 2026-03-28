Comiso, la Passione rivive in scena: Via Crucis animata alla Fondazione Bufalino

La fede si fa rappresentazione e la comunità di Comiso si stringe attorno a uno dei momenti più toccanti dell’anno liturgico. Sabato 28 marzo, alle ore 20:00, la Parrocchia Maria SS. Annunziata darà vita a una suggestiva Via Crucis animata. La cornice scelta per l’evento è quella della Fondazione Bufalino, luogo simbolo della cultura cittadina che per una sera si trasformerà in un palcoscenico di profonda spiritualità. I fedeli e i visitatori potranno rivivere il dramma del Calvario attraverso una narrazione itinerante di forte impatto visivo.

Il dramma del Calvario a Comiso

La rievocazione con rappresentazioni viventi e scenografie curate permetteranno di immergersi negli ultimi istanti della vita di Cristo. Il percorso spirituale culminerà in un momento di altissima tensione emotiva: la scena della Crocifissione. Questa rappresentazione finale avrà luogo sul sagrato della Basilica dell’Annunziata. Il cuore della città diventerà così testimone del sacrificio supremo, in un’atmosfera di silenzio e raccoglimento.

L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Comiso. L’amministrazione riconosce in questo appuntamento un valore che trascende l’aspetto puramente religioso, toccando le corde dell’identità collettiva.

Un evento di fede e partecipazione collettiva

La parrocchia invita l’intera cittadinanza a partecipare attivamente a questo rito collettivo. Sarà un sabato di riflessione che anticiperà il clima della Settimana Santa, unendo la sacralità del rito alla bellezza architettonica degli scorci comisani. La partecipazione è libera e aperta a chiunque desideri condividere un momento di preghiera comunitaria.

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