Eventi a Modica: domenica tra psicologia e gusto al Raro Morning

MODICA – La città barocca si prepara a una domenica di alta suggestione sensoriale e intellettuale. Domenica 29 marzo, il Raro Morning trasforma la panoramica modicana in un salotto culturale d’eccezione. Il programma fonde la profondità della psicologia con l’eccellenza dell’enogastronomia locale. Il clou della giornata sarà l’incontro pomeridiano con lo psicoterapeuta Daniele Colombo. L’esperto guiderà il pubblico tra le pagine di Brian Weiss. Il tema centrale sarà il recupero del passato come strumento di guarigione interiore.

Una colazione panoramica tra note jazz e sapori iblei

La giornata inizia alle 10:30 con una colazione sospesa tra cielo e terra. Gli ospiti godranno di una vista iconica sul centro storico di Modica. La musica live di Giuseppe Santoro e Michele Ricca accompagnerà ogni momento del mattino. L’atmosfera raffinata farà da cornice a una food experience ricercata. Il menu prevede opzioni dolci e salate pensate per ogni esigenza alimentare. Sono infatti disponibili proposte vegetariane e rigorosamente gluten free per il pubblico più attento.

Alle 13:00 il testimone passa al brunch domenicale. La proposta beverage stupisce per innovazione e legame con il territorio. Marco Livia presenterà la drink list alcohol-free firmata 90ML. Questa collaborazione esclusiva coinvolge realtà di spicco come Creo Vivo e Caffè Moak. La ricerca sensoriale raggiunge l’apice con il cappuccino alla carrubba. Questa creazione originale di Caffè Moak celebra l’ingrediente simbolo della terra modicana in chiave contemporanea.

Aperitivo letterario e relax per cultori del tempo

Il pomeriggio si chiude con l’atteso aperitivo letterario delle 17:30. Daniele Colombo approfondirà le tematiche di “Molte vite, molti maestri”. L’incontro promette connessioni autentiche tra i partecipanti e il tema del benessere. Per gli amanti del relax assoluto, il bar Metrò curerà una degustazione di sigari selezionati. Questo dettaglio completa un’offerta pensata per chi ama vivere il tempo con stile.

L’accesso all’evento è garantito esclusivamente su prenotazione. Gli interessati possono contattare il numero +39 331 9515301 anche tramite WhatsApp