Allerta maltempo nel Ragusano: grandine sulla SP 10, strada chiusa e auto in panne

RAGUSA – Una cellula temporalesca ha colpito nelle scorse ore l’entroterra ibleo. Una violenta grandinata si è abbattuta sulla Strada Provinciale 10. Il fenomeno atmosferico ha reso la carreggiata impraticabile. I disagi maggiori si registrano attualmente all’altezza dell’incrocio tra Monterosso Almo e Chiaramonte Gulfi. La densa coltre di ghiaccio ha costretto le autorità a disporre la chiusura immediata dell’arteria al transito veicolare.

Interventi di soccorso e viabilità in tilt

La situazione ha richiesto l’intervento urgente dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Ragusa. I pompieri stanno prestando assistenza a numerosi automobilisti rimasti bloccati lungo il percorso. Molte vetture sono andate in panne a causa dell’accumulo di grandine e del repentino calo delle temperature.

Sul posto sono presenti anche le pattuglie della Polizia. Le forze dell’ordine gestiscono la deviazione del traffico verso percorsi alternativi. Gli agenti invitano alla massima prudenza chiunque si metta in viaggio nelle zone collinari. Il rischio di gelate improvvise e accumuli residui resta infatti molto elevato. Si consiglia di monitorare i bollettini ufficiali della Protezione Civile prima di intraprendere spostamenti non urgenti.