Il futuro energetico di Vittoria e della frazione di Scoglitti torna al centro del dibattito politico e amministrativo con il percorso di approvazione del PAESC, il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima predisposto dal Comune. Il documento, già discusso nelle scorse settimane in consiglio comunale, dovrebbe tornare presto in aula per il via libera definitivo.

Il piano punta alla riduzione delle emissioni inquinanti, all’efficientamento energetico e all’adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici sul territorio comunale. Tra gli obiettivi indicati figurano anche il sostegno a uno sviluppo sostenibile per cittadini, imprese e servizi locali.

Sul tema è intervenuto il coordinamento cittadino del movimento MPA – Grande Sicilia, che ha chiesto una rapida approvazione del documento da parte dell’intero consiglio comunale di Vittoria, sottolineando la necessità di affrontare le questioni ambientali senza contrapposizioni politiche.

Negli ultimi giorni si sono svolti due incontri tecnici dedicati al PAESC. Secondo quanto riferito dal movimento autonomista, alle riunioni hanno partecipato il sindaco di Vittoria Francesco Aiello, il dirigente comunale architetto Cultrone, il consigliere comunale Salvatore Artini e l’Energy Manager incaricato dal Comune, ingegnere Barbalace.

Tra i partecipanti anche l’avvocato Giulia Artini, esperta del sindaco per il Comune di Vittoria, che ha illustrato osservazioni e proposte di integrazione al piano. Le indicazioni presentate riguardano in particolare il rafforzamento delle misure legate alla sostenibilità ambientale e alla pianificazione energetica per il territorio di Scoglitti e del centro ipparino.

Secondo quanto dichiarato dalla stessa Artini, il percorso dovrà mantenere obiettivi concreti e misurabili, con particolare attenzione alla qualità dell’aria e agli interventi collegati alla tutela ambientale e sanitaria.

Nel confronto è stato richiamato anche il ruolo dell’Assessorato regionale all’Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana, guidato dall’assessore Francesco Colianni, indicato tra i soggetti istituzionali impegnati nel sostegno ai Comuni per le politiche energetiche e climatiche.

Il PAESC rappresenta uno degli strumenti utilizzati dagli enti locali per programmare interventi sulla sostenibilità urbana, sui consumi energetici e sulla riduzione dell’impatto ambientale. A Vittoria il piano riguarda sia il centro urbano sia la fascia costiera di Scoglitti, interessata negli ultimi anni da interventi collegati ai servizi e alla pianificazione territoriale.