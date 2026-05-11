Si terrà domani a Ragusa la celebrazione della Giornata Internazionale dell’Infermiere promossa dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Ragusa. L’appuntamento è fissato dalle 9 nella sala convegni della CNA in via Psaumida 38 e coinvolgerà iscritti, operatori sanitari e rappresentanti del settore assistenziale del territorio ibleo.

L’iniziativa rientra nel programma di attività organizzato dall’OPI Ragusa nel mese di maggio, con una serie di incontri dedicati alla formazione professionale e al confronto sui temi della sanità. La giornata di domani prevede l’assemblea plenaria degli iscritti, la consegna delle targhe agli infermieri che raggiungono i venticinque anni di iscrizione all’Albo e una sessione formativa dedicata alla gestione degli accessi vascolari.

Secondo quanto comunicato dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Ragusa, il corso tecnico sarà focalizzato sulle procedure assistenziali e sulle pratiche aggiornate relative alla sicurezza dei pazienti, tema centrale nell’attività infermieristica ospedaliera e territoriale.

Nel calendario predisposto dall’ente professionale sono previsti anche altri due appuntamenti in provincia di Ragusa. Il 15 maggio a Modica si svolgerà il corso infermieristico collegato al Meeting pneumologico degli Iblei, mentre il 23 maggio è in programma a Ragusa il convegno regionale Apsilef Sicilia dedicato ai profili legali e forensi delle professioni sanitarie.

Il presidente dell’OPI Ragusa, Gaetano Monsù, ha evidenziato come gli eventi programmati puntino a rafforzare il ruolo degli infermieri nel sistema sanitario locale. Stando a quanto riferito dal presidente dell’Ordine, la formazione continua e il confronto professionale rappresentano strumenti necessari per affrontare le criticità che interessano il settore sanitario.

Monsù ha inoltre sottolineato il valore simbolico della consegna delle targhe agli iscritti storici dell’Albo, definendola un riconoscimento al lavoro svolto negli anni a servizio della comunità e delle strutture sanitarie del territorio provinciale.

L’evento di domani sarà aperto agli iscritti e agli operatori sanitari interessati alle attività promosse dall’Ordine professionale.