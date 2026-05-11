Le vie del centro di Ragusa si sono riempite ieri sera di fedeli per la processione dedicata a Maria Santissima della Medaglia, tra gli appuntamenti religiosi più sentiti dalla comunità cittadina. Il simulacro della compatrona ha attraversato il cuore del centro storico partendo dalla Cattedrale di San Giovanni Battista, accompagnato da momenti di preghiera e partecipazione popolare.

La celebrazione religiosa ha richiamato numerosi residenti lungo corso Italia, via Roma e via Sant’Anna, dove il corteo religioso si è sviluppato tra candele accese, addobbi floreali e la presenza delle confraternite e dei gruppi parrocchiali del territorio.

A guidare la processione è stato il sacerdote Alessio Leggio, vicario parrocchiale della chiesa San Domenico Savio di Vittoria, insieme al parroco della Cattedrale don Giuseppe Burrafato. Durante il percorso, i momenti liturgici e le invocazioni dedicate alla Vergine hanno scandito il cammino del simulacro per le principali strade del centro cittadino.

Ad accompagnare la processione anche la corale “San Giovanni Battista”, diretta dal maestro Giovanni Arestia, e il corpo bandistico “San Giorgio” guidato dal maestro Giacomo Antonio Palermo. Le esecuzioni musicali hanno accompagnato il passaggio della statua religiosa fino al rientro nella cattedrale di Ragusa.

La celebrazione conclusiva è stata presieduta dal canonico sacerdote Giuseppe Cabibbo, rettore della chiesa di San Michele Arcangelo. Secondo quanto riferito dagli organizzatori della festa religiosa, la ricorrenza continua a rappresentare un momento centrale per la vita spirituale cittadina e per le tradizioni mariane del territorio ibleo.

La devozione verso la Madonna della Medaglia affonda le proprie radici nella tradizione religiosa collegata alle apparizioni di Santa Caterina Labouré e continua ancora oggi a coinvolgere famiglie, giovani e gruppi parrocchiali della città.

Il calendario liturgico della Cattedrale di San Giovanni Battista proseguirà domenica 17 maggio con una celebrazione dedicata alla Solennità dell’Ascensione del Signore. In quell’occasione sedici ragazzi del catechismo riceveranno il sacramento dell’Eucaristia durante la funzione religiosa prevista nella chiesa madre del centro storico di Ragusa.