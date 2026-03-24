Allerta Meteo Sicilia: arriva il ciclone artico, neve a bassa quota e weekend polare

La primavera siciliana subisce una brusca battuta d’arresto. Un potente impulso di aria fredda, di matrice artico-marittima, si sta dirigendo verso il cuore del Mediterraneo. Gli esperti prevedono una configurazione pienamente invernale tra giovedì e sabato. Il calo termico sarà drastico. La colonna d’aria si raffredderà sensibilmente, portando la quota neve a sfiorare i rilievi collinari.

Analisi tecnica: temperature polari in quota

Il cuore del freddo colpirà duramente i settori settentrionali e le aree interne dell’Isola. Le mappe meteorologiche indicano l’arrivo di una isoterma di -2°C alla quota di 850 hPa (circa 1.500 metri). Ancora più impressionante è il dato in alta troposfera. A 500 hPa (circa 5.500 metri), si registrerà una temperatura di -31°C sopra l’entroterra palermitano. Questa marcata instabilità favorirà rovesci nevosi durante la notte di venerdì. I fiocchi bianchi potrebbero imbiancare le colline della Sicilia settentrionale a quote insolitamente basse per il periodo.

Emergenza nel Ragusano: grandine e strade bloccate

Mentre il gelo si prepara all’assalto, la Sicilia sud-orientale sta già facendo i conti con i primi pesanti disagi. Oggi, 24 marzo, una violenta cellula temporalesca ha colpito la provincia di Ragusa. Una violenta grandinata ha trasformato la carreggiata della SP 10 in una lastra di ghiaccio. L’accumulo è stato così massiccio da imbiancare completamente il tratto tra Monterosso Almo e Chiaramonte Gulfi.

La situazione della viabilità è critica. Le autorità hanno disposto la chiusura immediata della strada al traffico. I Vigili del Fuoco del comando provinciale di Ragusa sono attualmente impegnati in operazioni di soccorso. Diverse automobili sono rimaste in panne a causa della scarsa aderenza e degli accumuli di ghiaccio. Il monitoraggio della viabilità prosegue in tempo reale sui canali della Protezione Civile.

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