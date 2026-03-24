Salvatore Petino: Acate si ferma per l’ultimo saluto al giovane Tatò

La comunità di Acate si stringe in un silenzio irreale. Mercoledì alle 15:30 i funerali di Salvatore Petino segneranno il momento dell’addio. Il diciottenne è scomparso domenica mattina nella sua abitazione in modo inspiegabile. La magistratura ha già disposto l’esame autoptico per fare luce sulla tragedia. I risultati della perizia medica arriveranno soltanto tra alcune settimane.

Il dolore della famiglia e il ricordo degli amici

Il dramma ha colpito duramente il centro agricolo nel ragusano. Salvatore era conosciuto da tutti con il soprannome di “Tatò”. Amici e parenti lo descrivono come un ragazzo pieno di vita. Numerosi messaggi di vicinanza stanno arrivando alla famiglia in queste ore. Il Comune di Acate partecipa al lutto cittadino con profonda commozione.

Una domenica mattina segnata dal dramma

I genitori hanno fatto la terribile scoperta nella tarda mattinata di domenica. Il corpo del giovane giaceva senza vita nella sua camera da letto. Salvatore era rientrato a casa tardi dopo una serata serena. Aveva trascorso le ore precedenti insieme al suo gruppo di amici. Nulla lasciava presagire un epilogo così violento e improvviso.

I dubbi sulle cause del decesso

Il diciottenne non soffriva di patologie pregresse note ai familiari. Le prime informazioni descrivono un ragazzo in ottima salute fisica. Proprio questa assenza di segnali ha spinto gli inquirenti a indagare. L’autopsia servirà a escludere malori fulminanti o cause esterne.