Il terremoto politico scuote Palazzo Chigi. La sconfitta referendaria innesca un effetto domino immediato tra i banchi dell’esecutivo. Il primo a cadere è Andrea Delmastro Delle Vedove. Il sottosegretario alla Giustizia ha rassegnato le proprie dimissioni nelle ultime ore. La sua uscita di scena non resta però un caso isolato. Anche Giusi Bartolozzi abbandona il proprio incarico. La ormai ex capa di Gabinetto del ministro Carlo Nordio lascia il dicastero di via Arenula.

La presidente Giorgia Meloni ha gestito la crisi per tutta la mattina. Una serie di vertici d’urgenza ha blindato la risposta del governo al voto popolare. La riforma della giustizia esce pesantemente ridimensionata dalle urne. Questo scenario impone un segnale di forte discontinuità politica. Il governo deve ora ricostruire i propri equilibri interni davanti a un’opinione pubblica critica.

La caduta di Andrea Delmastro e il peso della responsabilità

Andrea Delmastro ha affidato a una nota ufficiale le ragioni del suo addio. L’ex sottosegretario parla di dimissioni irrevocabili. Egli rivendica la propria battaglia storica contro la criminalità organizzata. Tuttavia ammette una “leggerezza” commessa in buona fede. Delmastro ha agito non appena ha avuto piena percezione della situazione. Il suo gesto punta a tutelare l’immagine della Nazione. Egli conferma inoltre il profondo rispetto verso la premier Giorgia Meloni.

Il caso ruota attorno alla vicenda della “Bisteccheria d’Italia”. Delmastro figurava come socio di una realtà legata a figure controverse. Tra queste emerge la figlia di Mauro Caroccia. L’uomo ha subito una condanna a quattro anni di reclusione. Il reato contestato riguarda l’intestazione fittizia di beni. Tali beni sarebbero riconducibili al clan guidato da Michele Senese, noto come “‘o pazzo”.

Il caso Bartolozzi e le tensioni nel Ministero della Giustizia

Giusi Bartolozzi finisce al centro di una durissima polemica politica. Fonti di Fratelli d’Italia citano esplicitamente ragioni di opportunità. Le sue dichiarazioni rilasciate all’emittente siciliana Telecolor hanno sollevato un polverone. Bartolozzi aveva definito i magistrati come un “plotone di esecuzione”. Tali affermazioni legavano la vittoria del “sì” alla rimozione di alcuni togati. Parole pesanti che hanno reso la sua permanenza insostenibile.

La magistratura rappresenta un pilastro dello Stato di diritto. Ogni attacco frontale mina l’indipendenza del potere giudiziario. Il Consiglio Superiore della Magistratura vigila costantemente su queste dinamiche. La Costituzione italiana garantisce l’autonomia dei giudici da ogni altro potere. Potete consultare i dettagli normativi sul portale della Gazzetta Ufficiale. Per un approfondimento sui ruoli ministeriali, visita la nostra sezione dedicata alla politica interna.

Daniela Santanché: una ministra sulla corda tesa

La posizione di Daniela Santanché appare sempre più delicata. La ministra del Turismo tenta di resistere alle pressioni esterne. Su di lei pesano le ombre dell’inchiesta sulla società Visibilia. Le indagini riguardano presunte irregolarità nei debiti aziendali. Al centro del caso si trova anche la gestione della cassa integrazione Covid. Gli inquirenti verificano se l’ammortizzatore sociale sia stato utilizzato correttamente.

La magistratura milanese procede con gli accertamenti tecnici sui bilanci. La ministra sostiene di aver sempre operato nel rispetto delle leggi. Tuttavia il clima politico attorno alla sua figura si fa plumbeo. Nelle stanze del potere circolano voci di contatti per un passo indietro. La premier Meloni valuta ogni mossa con estrema prudenza diplomatica. Il futuro del ministero del Turismo resta appeso a un filo sottilissimo.