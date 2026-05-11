Torna al centro del dibattito cittadino la situazione del passaggio a livello di via Paestum, a Ragusa, dopo le nuove segnalazioni avanzate dal coordinatore cittadino di Italia Viva – Casa Riformista Ragusa, Filippo Angelica. Nel mirino ci sono le condizioni di sicurezza dell’attraversamento ferroviario e la presenza di alcuni impianti pubblicitari ritenuti pericolosi per la viabilità.

Secondo quanto dichiarato da Angelica, il tema era già stato sollevato in passato in seguito a diversi incidenti avvenuti nella zona. Il rappresentante politico sostiene che il passaggio a livello continui a rappresentare un punto critico per automobilisti e residenti nonostante la realizzazione del cavalcavia destinato, secondo la ricostruzione fornita, a ridurre i rischi lungo quel tratto urbano.

Le contestazioni riguardano anche due cartelloni pubblicitari installati nelle vicinanze della linea ferroviaria. Stando a quanto riferito dal coordinatore di Italia Viva, gli impianti sarebbero stati segnalati più volte agli uffici comunali competenti e alla Polizia municipale di Ragusa per possibili problemi legati alla visuale degli automobilisti in prossimità dell’attraversamento.

Angelica afferma che le strutture pubblicitarie potrebbero limitare la visibilità del passaggio a livello e aumentare i rischi per chi percorre quotidianamente via Paestum. Nelle dichiarazioni diffuse alla stampa, il coordinatore cittadino parla inoltre di segnalazioni inoltrate negli ultimi due anni senza che, a suo dire, siano stati adottati interventi risolutivi.

La vicenda riguarda una delle aree di collegamento urbano della città di Ragusa interessata dal traffico veicolare e dalla presenza della linea ferroviaria. Il tema della sicurezza stradale e ferroviaria nella zona era già emerso in occasione di precedenti incidenti verificatisi nei pressi dell’attraversamento.

Secondo quanto riferito dallo stesso Angelica, in assenza di provvedimenti concreti potrebbe essere valutata la possibilità di rivolgersi alle autorità giudiziarie per approfondire la gestione delle segnalazioni presentate agli uffici comunali.

Al momento dal Comune di Ragusa non risultano comunicazioni ufficiali sulla vicenda o eventuali interventi programmati nell’area del passaggio a livello di via Paestum.