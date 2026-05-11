a comunità di Comiso ha partecipato ieri agli appuntamenti dedicati a Maria Santissima Addolorata, con una giornata scandita da celebrazioni religiose, iniziative tradizionali e momenti di aggregazione nel centro cittadino. La raccolta dei doni e la cena gastronomica organizzata in onore della Madonna hanno richiamato numerosi fedeli tra la chiesa di San Biagio e via Monsignor Rimmaudo.

Fin dalle prime ore della giornata, il quartiere attorno alla chiesa di San Biagio ha ospitato le attività legate al Settenario dell’Addolorata. Secondo quanto riferito dagli organizzatori parrocchiali, la mattinata è stata caratterizzata dalla celebrazione religiosa e dalla partecipazione dei bambini impenati nei canti dalla scalinata della chiesa.

Nel corso della giornata, spazio anche alla tradizionale esposizione dei doni destinati alla Cena in onore di Maria Santissima Addolorata. I tavoli allestiti per la raccolta hanno accolto prodotti e offerte preparati dai fedeli e dalle famiglie della città, in un appuntamento che ogni anno coinvolge associazioni, volontari e residenti.

Ad accompagnare i momenti della festa sono stati il corpo bandistico “Kasmeneo” e le iniziative della fiera allestita nella zona del centro storico di Comiso. Nel pomeriggio, la cena comunitaria organizzata in via Monsignor Rimmaudo ha riunito centinaia di persone in uno degli appuntamenti più attesi del programma religioso cittadino.

La celebrazione eucaristica serale è stata presieduta dal parroco don Fabio Stracquadaini. Durante la funzione si sono svolte anche la benedizione delle mamme e la consegna del premio “Maria Russo”, inserito nel calendario delle iniziative collegate alla festa religiosa.

Il programma proseguirà anche nelle prossime ore con gli appuntamenti del Settenario. Per oggi è prevista la celebrazione delle 19 guidata da don Simone Vittorio Gatto, rettore del seminario arcivescovile Pio XI di Reggio Calabria-Bova e delegato arcivescovile per il clero giovane. L’iniziativa sarà animata dall’associazione Mater Ekklesia e dai club service cittadini.

Martedì, invece, è in programma una nuova raccolta di doni destinata alle famiglie bisognose del territorio, con il coinvolgimento della conferenza San Vincenzo de Paoli. Gli appuntamenti religiosi dedicati all’Addolorata continueranno quindi a coinvolgere il centro storico di Comiso, mantenendo viva una delle tradizioni più partecipate della città.