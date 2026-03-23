Ragusa – Il fine settimana appena trascorso ha trasformato la provincia di Ragusa in una vera e propria capitale della fortuna. L’estrazione di venerdì scorso del 10eLotto ha regalato un colpo da record: un anonimo scommettitore ha centrato la vincita più alta dell’anno, portandosi a casa la bellezza di 1 milione di euro. La dea bendata ha baciato la ricevitoria di viale dei Platani, a Ragusa, dove è avvenuta la giocata vincente. Il dato incredibile riguarda l’entità della scommessa: al fortunato vincitore sono bastati appena 3 euro per sbancare il concorso.

La combinazione è stata un “dieci su dieci” perfetto. Secondo quanto riportato dall’agenzia Agimeg, la serie numerica che ha cambiato la vita al giocatore è composta da: 25, 29, 42, 43, 48, 49, 50, 51, 84, 86. Si tratta di una delle vincite più alte mai registrate nella storia del gioco.

Lotto: vincite a Modica e Scicli

Il territorio ibleo si conferma particolarmente fortunato in questa tornata di estrazioni. Anche il Lotto tradizionale ha fatto segnare quote rilevanti, inserendo la provincia nella “Top 10” nazionale dei premi più alti del concorso. A Modica, presso la ricevitoria di corso Vittorio Emanuele, con una giocata di 5 euro sul terno 50-55-90 per la ruota di Cagliari, un giocatore ha vinto 22.500 euro. Con gli stessi numeri – sottolinea Agimeg – ma con una puntata di 2 euro, un’altra vincita da 16.300 euro a Scicli, sempre in provincia di Ragusa.