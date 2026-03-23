Comiso – Esulta la Sicilia con il SuperEnalotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di venerdì 20 marzo 2026 è stato centrato un “5” da 47.117,33 euro a Comiso, in provincia di Ragusa, presso il Tabacchi di Maurizio Pacini, in Corso Vittorio Emanuele, 109.
L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 24 marzo, sale a 138,9 milioni di euro.
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