A Comiso arriva un finanziamento da 1,5 milioni di euro destinato alla riqualificazione dell’area artigianale (zona PIP). Il progetto colloca il Comune al primo posto in Sicilia per importo ottenuto, a pari merito con altri cinque enti dell’Isola.

L’intervento riguarda il potenziamento delle infrastrutture dedicate alle imprese artigiane e alle attività produttive presenti nell’area. Il piano è stato illustrato dall’assessore ai Lavori Pubblici Roberto Cassibba, che ha confermato l’avvio delle procedure per l’assegnazione dei lavori.

Il finanziamento punta a un intervento complessivo sull’intera zona produttiva, con l’obiettivo di migliorare viabilità, servizi e sostenibilità energetica.

Secondo quanto riferito dall’amministrazione comunale, il progetto prevede un insieme articolato di opere che interesseranno strade, illuminazione e servizi tecnologici.

Tra gli interventi programmati figurano il rifacimento del manto stradale, il completamento e la sistemazione dei marciapiedi e il potenziamento dell’illuminazione pubblica. È inoltre previsto l’ammodernamento energetico degli edifici amministrativi dell’area tramite impianti fotovoltaici.

Il piano include anche l’installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici, la riqualificazione delle aree verdi e la piantumazione di nuovi alberi, insieme alla realizzazione di un sistema di irrigazione dedicato.

Una parte specifica del progetto riguarda la sistemazione dei tre ingressi principali della zona PIP, considerati punti strategici per l’accesso alle attività produttive.

Il Comune ha annunciato che il bando per l’assegnazione dei lavori sarà pubblicato nelle prossime settimane. L’obiettivo è completare tutte le opere entro dicembre 2026, secondo il cronoprogramma previsto.

L’amministrazione sottolinea che l’intervento si inserisce in una strategia più ampia di riqualificazione urbana e sviluppo delle aree produttive. Il progetto è stato elaborato dagli uffici tecnici comunali con il supporto della programmazione amministrativa in corso.

Per il settore artigianale locale, la riqualificazione della zona PIP rappresenta un intervento atteso da tempo, con ricadute su accessibilità, sicurezza e servizi per le imprese insediate nell’area.