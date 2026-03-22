Referendum giustizia: l’affluenza nazionale alle ore 12
Le urne per il referendum sulla riforma della giustizia restano tiepide in questa prima parte della giornata. Secondo i dati definitivi diffusi dal portale Eligendo del Ministero dell’Interno, solo il 14,9% degli aventi diritto si è recato al voto entro le ore 12. Questo dato fotografa una partecipazione ancora contenuta a livello nazionale. La macchina elettorale attende ora la prossima rilevazione ufficiale prevista per le ore 19.
Il voto in Sicilia e il primato di Siracusa
In Sicilia la partecipazione elettorale appare ancora più frenata rispetto alla media del Paese. Alle ore 12 ha votato soltanto il 10,03% dei cittadini dell’Isola. Su un totale di 3.860.499 persone chiamate alle urne nelle 5306 sezioni siciliane, l’afflusso è costante ma lento. [Inserire qui link interno a notizie regionali].
Tra le province siciliane, Siracusa guida la classifica della partecipazione con l’11%. Seguono a breve distanza Palermo al 10,7% e Catania che si attesta al 10,5%. Il dato regionale siciliano conferma una tendenza storica di prudenza durante le prime ore del mattino nelle consultazioni referendarie.
Emilia-Romagna locomotiva della partecipazione
Uno scenario opposto si registra in Emilia-Romagna, vera locomotiva dell’affluenza in questa tornata. La regione ha toccato quota 19,5% già a mezzogiorno. Questo valore supera di circa cinque punti la media nazionale. Si nota una netta accelerazione rispetto alle regionali di novembre 2024. In quel caso, il dato delle ore 12 si fermò all’11,57%.
Il distacco di otto punti percentuali rispetto alle precedenti elezioni regionali indica un forte interesse locale per il quesito sulla giustizia. Per consultare le procedure ufficiali di voto, è possibile visitare il sito della Gazzetta Ufficiale.
Bologna in testa alla classifica provinciale
Analizzando i territori emiliani, Bologna si conferma la provincia dove si è votato di più con il 21,1%. Seguono con vigore Ferrara e Ravenna, entrambe al 19,5%. Tutte le province della regione mostrano numeri superiori rispetto alle serie storiche recenti.
Il Ministero dell’Interno monitora costantemente l’andamento del flusso elettorale. Per approfondimenti sui quesiti referendari, la consultazione di Wikipedia offre una panoramica sulle tipologie di consultazione nel nostro ordinamento.
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