Maltempo in Sicilia: scatta l’allerta gialla per temporali e piogge
La tregua del sole è destinata a interrompersi bruscamente sull’Isola. Il Dipartimento della Protezione Civile Regionale ha emesso un bollettino di allerta meteo gialla per la giornata di domani, lunedì 23 marzo. Le previsioni indicano un peggioramento delle condizioni atmosferiche che interesserà gran parte del territorio isolano, con particolare attenzione ai settori orientali.
Le zone a rischio e l’evoluzione diurna
Il fronte di instabilità colpirà principalmente la Sicilia settentrionale e orientale. Le precipitazioni avranno un’evoluzione diurna e si manifesteranno sotto forma di rovesci o temporali sparsi. Gli esperti prevedono quantitativi cumulati generalmente deboli. Tuttavia, la criticità potrebbe diventare moderata nell’area sud-orientale dell’Isola, dove i fenomeni risulteranno localmente più intensi.
Monitoraggio e sicurezza sul territorio
L’allerta gialla indica una vigilanza costante per potenziali disagi alla viabilità e alla rete idrica. La Protezione Civile invita i cittadini a prestare la massima attenzione durante i temporali pomeridiani. Secondo le linee guida del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, la prevenzione resta lo strumento principale per mitigare i rischi legati ai fenomeni atmosferici violenti. Le amministrazioni locali sono già in preallarme per monitorare i punti critici dei centri urbani.
Normative e comunicazioni ufficiali
I bollettini vengono aggiornati costantemente in base ai nuovi modelli matematici. Le procedure di allerta seguono le direttive pubblicate periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale. In caso di peggioramento, il livello di criticità potrebbe essere innalzato ad arancione.
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