Sicurezza stradale a Ragusa: nuovi dossi e attraversamenti in via Psaumida

Ragusa cambia volto per proteggere i pedoni dalle auto in corsa. Il sindaco Peppe Cassì ha dato il via a un piano di interventi mirati per la sicurezza stradale a Ragusa. L’obiettivo è chiaro: trasformare i lunghi rettilinei urbani in zone sicure per i residenti. Le strade larghe non devono più essere scambiate per piste di velocità.

Gli interventi in via Psaumida e via Colleoni

Il Comune ha iniziato l’installazione di nuovi dossi e attraversamenti pedonali rialzati. I primi cantieri interessano via Psaumida, via Colleoni e via La Pira. Queste arterie soffrono spesso il problema dell’alta velocità. Il primo cittadino ha sottolineato come la conformazione di queste vie spinga alcuni automobilisti a correre. Tale comportamento dimentica però le necessità di chi abita lungo quei percorsi.

La tutela dei residenti contro l’alta velocità

Le segnalazioni dei cittadini hanno spinto l’amministrazione a intervenire con decisione. Cassì ha ribadito che lungo queste strade vive gente che deve rincasare o svoltare in sicurezza. Il piano non si ferma però alla semplice dissuasione della velocità. L’azione di messa in sicurezza proseguirà ovunque le condizioni tecniche lo rendano possibile. Secondo i dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la riduzione della velocità urbana è fondamentale per abbattere il numero di incidenti.

Manutenzione straordinaria e marciapiedi

Il prossimo passo riguarda il ripristino del decoro urbano. Gli uffici comunali stanno completando gli iter burocratici per l’affidamento dei lavori di manutenzione. Il progetto include il rifacimento del manto stradale e la sistemazione dei marciapiedi degradati.