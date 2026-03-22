Modica – Il Presidente del Tribunale di Ragusa Francesco Paolo Pitarresi in compagnia di illustri suoi ospiti, ha visitato il Museo del Cioccolato di Modica. Il Presidente è stato accolto dal Direttore del Consorzio Nino Scivoletto che ha guidato la visita presentando la storia del Cioccolato di Modica a partire dalla Sala Italia che come è noto espone 27 pannelli riproducenti copie dei documenti, tratti dall’archivio della Famiglia Grimaldi, esito della ricerca archivistica condotta dall’equipe coordinata da Grazia Dormiente presso la sezione di Modica dell’Archivio di Stato di Ragusa.

Apprezzamenti sono stati espressi rispetto al documentato legame tra il prodotto cioccolato e il territorio di Modica, elemento che si è rivelato fondamentale per il riconoscimento del cioccolato quale primo e ad oggi unico cioccolato europeo a marchio IGP.

Il Direttore Scivoletto ha illustrato agli ospiti la tecnica di lavorazione a bassa temperatura che conferisce al cioccolato di Modica la caratteristica granulosità e assicura la preservazione della proprietà salutistiche del cacao , insieme allo zucchero soli ingredienti.

Passaporto Digitale e lotta alla contraffazione da una parte e sviluppo economico e turistico prodotto dal Cioccolato di Modica hanno formato oggetto di una puntuale descrizione da parte del Direttore. È grazie al Consorzio di Tutela del cioccolato di Modica se la produzione in cinque anni si è raddoppiata passando da 170 tonnellate a 348 tonnellate di cioccolato di Modica IGP, prodotto che rappresenta uno degli attrattori turistici più importanti per la città e che ha determinato un notevole incremento delle strutture ricettive.

La visita si è conclusa con una degustazione di cioccolato di Modica Igp : fondente senza aromi, al sale, agli agrumi di Sicilia, alla vaniglia e alla cannella.

Il Presidente Francesco Paolo Pitarresi cui è stata donata una copia del prezioso volume “Modica La storia del suo cioccolato” di G. Dormiente e G. Leone, ha autografato una barretta istituzionale per la collezione degli incarti speciali e lasciato nel registro di firma degli ospiti illustri un significativo messaggio.

Hanno presenziato alla visita il Comandante in S.V. della Compagnia dei Carabinieri di Modica Capitano Rosolino D’Amico e il Luogotenente Giovanni Grillone Comandante della Stazione dei Carabinieri di Modica.