Bonus bollette 2026: arriva lo sconto di 115 euro senza domanda

Le famiglie italiane ricevono un nuovo paracadute contro il caro energia. Arera ha ufficializzato le linee guida per l’erogazione del Bonus bollette 2026, un contributo straordinario di 115 euro introdotto dall’ultimo decreto legge del Governo. La vera novità risiede nella semplicità: non sarà necessario compilare moduli o presentare istanze. Lo sconto arriverà infatti in modo automatico direttamente nelle fatture elettriche dei cittadini aventi diritto.

Chi riceverà il contributo automatico

L’agevolazione è destinata ai clienti domestici che, alla data del 21 febbraio 2026, risultavano già titolari del bonus sociale elettrico per disagio economico. Il provvedimento punta a sostenere i nuclei più vulnerabili attraverso un’erogazione in un’unica soluzione. Lo sconto sarà chiaramente visibile in bolletta sotto una voce dedicata, separata dagli altri oneri di sistema. Questa misura si inserisce nel più ampio piano di contrasto alla povertà energetica delineato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Modalità di accredito e cambi di fornitore

La gestione del bonus spetta alla società di vendita che serviva l’utente lo scorso 21 febbraio. Anche chi ha cambiato fornitore dopo quella data riceverà il credito dal precedente esercente. Se l’importo della bolletta dovesse essere inferiore ai 115 euro, l’eccedenza verrà scalata dalle fatture successive. In caso di chiusura definitiva del contratto, la somma sarà rimborsata secondo le procedure standard previste dall’Autorità. Secondo quanto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, la tracciabilità di questo storno è garantita per ogni utenza attiva.

Cumulabilità e novità per i redditi medi

Il bonus straordinario non esclude altre agevolazioni. Arera conferma che il contributo è cumulabile con gli sconti sociali già in vigore, sommandosi al risparmio abituale. L’Autorità sta inoltre definendo un secondo intervento per i nuclei con ISEE fino a 25.000 euro che non beneficiano del bonus sociale ordinario.