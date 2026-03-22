Ragusa – Grande vittoria per la SuperConveniente Virtus Ragusa, che nella 25.ma giornata del campionato di Serie B Interregionale, sbanca il PalaMilone di Milazzo e si aggiudica un derby sulla carta molto insidioso. Finisce 62-91 per i ragazzi di coach Di Gregorio, in una partita che sancisce il ritorno alla vittoria dopo la sconfitta di domenica scorsa e l’aggancio al secondo posto della Viola (seppure con una partita in più e gli scontri diretti a sfavore). A fare tutta la differenza del mondo è l’approccio di Ragusa nei quarti centrali del match, quando Milazzo segna appena 24 punti. Nella Virtus svetta Brown, che sfiora la tripla doppia (23 punti, 10 assist e 9 rimbalzi).

La SuperConveniente era reduce da una settimana difficile, con Fabi e Ianelli a mezzo servizio. Ma è pur sempre un derby e l’intensità è quella delle partite che contano. Ragusa scatta sul 5-9 con Adeola (al 3′). Milazzo trova il primo sorpasso del quarto con Maiorana (11-10 al 5′), poi Malual imbuca la tripla del +2 (14-12). L’ingresso in campo di capitan Ianelli coincide col momento più difficile del primo quarto virtussino: Costa completa un 7-0 di parziale per il primo tentativo di fuga degli Svincolati (18-12 al 7′). Al termine dei primi 10′ Milazzo conduce 20-16. Ianelli si prende molte responsabilità anche in attacco: è sua la tripla che inaugura la seconda frazione. La Virtus migliora col passare dei minuti, cresce nella metà campo difensiva e con pazienza – prima canestro di Brown, poi tripla di Fabi – si mette a condurre (23-26). In una gara a punteggio basso Di Gregorio trova risposte importanti anche da Piscetta, mentre Adeola (in doppia cifra all’intervallo lungo) ispira il nuovo parziale ospite di 17-4, concluso da Peterson. Il massimo vantaggio di Ragusa sul +9 viene rintuzzato dalla tripla di Skesters, ma a metà gara la Virtus conduce 30-36.

Il momento positivo prosegue al ritorno sul parquet: Brown, Peterson e Lanzi organizzano un rapidissimo 7-0 che costringe Priulla all’immediato timeout. I lunghi si caricano la squadra sulle spalle: il canestro di Piscetta vale il +17 (38-55 al 16′), ma in precedenza era stato Peterson a farsi largo nei pressi del ferro. Ma è in difesa che la Virtus costruisce le proprie fortune, sporcando le percentuali a Milazzo (8/34 al campo nei due quarti centrali). All’ultima curva la SuperConveniente guida la partita con autorità e deve difendere 18 punti di margine (44-62). La tripla di Lanzi in avvio di ultimo quarto è il miglior viatico per un finale in controllo, anche se Malual dalla distanza riavvicina i mamertini (52-67 al 33′). Con Milazzo all’inseguimento, sono Lanzi e Brown a dare l’ultima spallata al derby, mentre Adeola permette alla Virtus di scollinare il +20 (56-77 al 35′). La chiosa è affidata a Fabi, sesto virtussino a guadagnare la doppia cifra. Sipario.

IL TABELLINO

Svincolati Milazzo-SuperConveniente Virtus Ragusa 62-91

Svincolati Milazzo: Maiorana 9, Malual 9, Costa 15, Spada 2, Druzheliubov 3, Letizia ne, Aiello, Bolletta 7, Skesters 15, Onwuta ne, La Bua 2. All.: Priulla

SuperConveniente Virtus Ragusa: Cantone, Brown 23, Cardinali, Piscetta 10, Fabi 11, Tumino 1, Adeola 18, Peterson 10, Lanzi 15, Barracca, Ianelli 3. All: Di Gregorio

Arbitri: Barbagallo di Acireale e D’Amore di Messina

Parziali: 20-16; 30-36; 44-62.