Con l’arrivo delle temperature più alte tornano anche gonfiore addominale, sensazione di pesantezza alle gambe e ristagno dei liquidi. Tra le strategie più utilizzate per contrastare la ritenzione idrica ci sono una corretta idratazione, un’alimentazione equilibrata e il consumo di bevande drenanti naturali.

Bere almeno 1,5-2 litri di acqua al giorno resta il primo consiglio indicato da nutrizionisti e specialisti per favorire la diuresi e aiutare l’organismo a eliminare i liquidi in eccesso. Accanto all’acqua naturale, trovano spazio infusi, tisane ed estratti vegetali che possono sostenere il drenaggio e la microcircolazione.

Tra le bevande più utilizzate c’è il tè verde, noto per la presenza di antiossidanti e per l’effetto stimolante sul metabolismo. Consumabile sia caldo sia freddo, viene spesso associato a limone o zenzero nei mesi estivi.

Anche il finocchio rientra tra gli ingredienti più impiegati contro il gonfiore addominale. Può essere assunto come tisana oppure inserito in centrifugati insieme a sedano, cetriolo o zenzero. Il suo utilizzo è legato soprattutto alla capacità di favorire digestione e riduzione dei gas intestinali.

Tra i rimedi naturali più diffusi figurano inoltre betulla, tarassaco ed equiseto. La betulla viene utilizzata per stimolare la diuresi e sostenere il sistema linfatico, mentre il tarassaco è spesso presente in preparati drenanti grazie alle sue proprietà depurative. L’equiseto, conosciuto anche come coda cavallina, è invece apprezzato per il contenuto di sali minerali e per l’azione drenante.

Un altro prodotto frequentemente citato è l’aloe vera. Assunta al mattino in piccole quantità diluite in acqua tiepida, viene utilizzata per sostenere le funzioni epatiche e digestive.

Sul fronte alimentare, alcuni frutti vengono associati a effetti drenanti. L’ananas contiene bromelina, enzima collegato alla digestione e alla circolazione, mentre frutti rossi come mirtilli, ribes e more sono noti per il supporto al microcircolo grazie alla presenza di antiossidanti.

Gli esperti ricordano però che tisane e bevande drenanti non fanno dimagrire né eliminano il grasso corporeo. Possono invece aiutare a ridurre temporaneamente la sensazione di gonfiore, soprattutto se associati a movimento fisico regolare e a una dieta povera di sale.

Per limitare la ritenzione idrica viene inoltre consigliato di ridurre il consumo di bevande zuccherate e alcolici, privilegiando alimenti ricchi di potassio presenti in frutta e verdura fresca.