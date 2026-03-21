Derby Svincolati Milazzo-Virtus Ragusa: la febbre del basket siciliano accende la Serie B

Il parquet del PalaMilone si prepara a vibrare per un incrocio che profuma di alta classifica e riscatto immediato. La Virtus Ragusa, reduce dallo scivolone interno contro la Viola Reggio Calabria, cerca ossigeno nel calore di un derby siciliano che non ammette distrazioni. La 25ª giornata del girone F della Serie B Interregionale mette davanti due realtà ambiziose. Coach Di Gregorio chiede ai suoi uomini di cancellare il recente passo falso. Il gruppo vuole ritrovare quella solidità mentale necessaria per blindare la post-season.

Il fattore Tumino e la spinta dei giovani

Il playmaker Giovanni Tumino, classe 2007, incarna la voglia di rivalsa della squadra iblea. Il giovane talento ha mostrato carattere nell’ultima uscita contro i reggini. Tumino sottolinea l’importanza di guardare avanti senza voltarsi. La difesa sarà l’ago della bilancia in un match dai ritmi altissimi. Milazzo rappresenta un ostacolo complesso per chiunque in questo girone. I ragazzi hanno lavorato intensamente durante la settimana per correggere le falle difensive. Un derby è sempre la medicina migliore per ripartire con entusiasmo.

Svincolati Milazzo: l’incognita del nuovo centro lettone

I padroni di casa navigano in acque agitate ma restano una mina vagante. Il bilancio di 11 vittorie ed altrettante sconfitte testimonia un percorso altalenante. Tuttavia, il roster allenato da Priulla ha inserito forze fresche sotto canestro. Ralfs Skesters, centro lettone arrivato dalla Norvegia, garantisce fisicità e protezione dell’area. Valerio Costa rimane il terminale offensivo più pericoloso della squadra mamertina. Il play viaggia su medie da leader con 11,3 punti a partita. Limitare la sua visione di gioco sarà prioritario per la retroguardia ragusana.

Caccia al secondo posto e ricordi dell’andata

La sfida del girone d’andata al PalaPadua finì con un pirotecnico 90-88 per i biancazzurri. In quell’occasione decisero le giocate d’autore di Brown e Fabi. Oggi lo scenario è mutato sensibilmente per entrambe le compagini. Gli Svincolati Milazzo hanno cambiato pelle tattica negli ultimi mesi. Una vittoria esterna permetterebbe a Ragusa di riagganciare la seconda piazza solitaria. Gli occhi sono puntati anche sul big match tra Viola e Matera. La direzione di gara è affidata alla coppia Barbagallo di Acireale e D’Amore di Messina.

Per approfondire le statistiche ufficiali e la classifica aggiornata, consulta il portale della Federazione Italiana Pallacanestro. Maggiori dettagli sulle norme del campionato sono disponibili nella Gazzetta Ufficiale dello Sport.