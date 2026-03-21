Pasqua Modica: il bacio della Vasa Vasa e il segreto del Martedì dell’Itria

La Pasqua Modica non si spiega con la cronaca. Si comprende solo restando schiacciati dalla folla lungo Corso Umberto I. Qui il barocco diventa il palcoscenico di un’emozione collettiva. Il rito della Madonna Vasa Vasa domina la scena dal lontano 1645. Questa celebrazione fonde fede arcaica e orgoglio identitario. Ogni anno migliaia di fedeli attendono il mezzogiorno della Domenica di Risurrezione. In quel momento Piazza Monumento smette di respirare. Due simulacri si cercano tra le grida della gente. Cristo Risorto e sua Madre si muovono su percorsi opposti.

Il bacio della Madonna Vasa Vasa e il presagio dei campi

A mezzogiorno preciso avviene il miracolo laico della “Vasata”. La Vergine è ancora avvolta in un pesante mantello nero. Improvvisamente il velo del lutto cade a terra. Sotto appaiono le vesti azzurre della gioia. La statua della Madonna compie un movimento meccanico verso il Figlio. Lo abbraccia e lo bacia con un realismo che commuove. La banda suona mentre volano decine di colombe bianche. Un tempo i contadini scrutavano ogni minimo intoppo del rito. Un bacio fluido garantiva raccolti generosi e terre fertili. Oggi quel gesto resta un simbolo di rinascita per l’intera Sicilia.

Gli incontri nel centro storico e il teatro delle piazze

La processione parte dalla Chiesa di Santa Maria di Betlem. Il rito non si esaurisce in un unico contatto. I simulacri si incontrano per ben tre volte. Dopo il primo abbraccio la folla si sposta in Piazza San Pietro. Qui avviene il secondo bacio tra gli applausi scroscianti. L’atmosfera cambia drasticamente per l’ultimo incontro. Questo si svolge proprio davanti alla chiesa di partenza. Il momento finale recupera una dimensione più intima. La spiritualità prevale allora sul folclore più acceso. La gente accompagna il ritorno a casa delle statue.

Il Martedì dell’Itria: la festa che non vuole finire

Molti turisti lasciano la città dopo il lunedì dell’Angelo. Sbagliano perché Modica nasconde un ultimo segreto. Il “Marti i l’Itria” è una tradizione unica nel suo genere. La leggenda narra di due viandanti smarriti nel tempo. Essi credevano fosse ancora Pasqua e iniziarono a banchettare. Da allora il martedì successivo è giorno di festa grande. Le famiglie si radunano per mangiare i “pastieri” di carne. Le cassate modicane chiudono il pranzo all’aperto. Questo prolungamento festivo definisce l’anima profonda del territorio ibleo.

La Pasqua Modica resta un caso unico in Italia. Essa unisce l’architettura UNESCO alla gastronomia storica. Potete trovare i dettagli storici sui siti del Comune di Modica o del Ministero della Cultura. Questo evento trasforma la pietra in preghiera e la memoria in futuro.

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