Incidente via Achille Grandi: schianto nella notte a Ragusa, giovane ferito

Un forte boato ha squarciato il silenzio notturno di Ragusa. Erano le 3:00 circa quando una Fiat 500X si è schiantata in via Achille Grandi. L’impatto è avvenuto nei pressi della rotatoria per l’uscita della città. Il conducente ha perso il controllo del mezzo mentre procedeva verso Marina di Ragusa. L’auto è finita fuori strada con estrema violenza. La parte anteriore del veicolo è andata letteralmente distrutta nell’urto.

Dinamica del sinistro e soccorsi d’urgenza

Le autorità stanno ancora vagliando le cause esatte della sbandata. Fortunatamente lo schianto non ha coinvolto altri automobilisti o passanti. Il bilancio si ferma ai pesanti danni della Fiat e alle ferite del conducente. A bordo della vettura viaggiava soltanto il conducente. Un’ambulanza del 118 è giunta sul posto in pochi minuti. I sanitari hanno stabilizzato il giovane sul luogo dell’incidente. Successivamente hanno disposto il trasferimento d’urgenza al Giovanni Paolo II.

Il bollettino medico e la messa in sicurezza

Il primo bollettino medico esclude il pericolo di vita per il conducente. I medici hanno riscontrato un trauma cranico e una ferita lacero-contusa alla testa. Il ragazzo presenta anche un forte trauma alla mano. Sul luogo del sinistro hanno operato i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Ragusa. I pompieri hanno messo in sicurezza l’area per evitare incendi. L’alimentazione del veicolo e i liquidi sversati rappresentavano un rischio concreto.

Rilievi e gestione della viabilità notturna

Gli agenti della Polizia Locale hanno eseguito i rilievi di rito. Gli operatori hanno analizzato le tracce sull’asfalto per ricostruire la traiettoria. Le operazioni di soccorso hanno richiesto una gestione temporanea della viabilità. La rimozione dei detriti ha permesso di ripristinare la sicurezza stradale prima dell’alba. Incidenti simili ricordano l’importanza della prudenza nelle ore notturne.