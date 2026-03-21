Confcommercio Scicli: incendio in via Ospedale, la solidarietà dei commercianti

Le fiamme nella notte in via Ospedale scuotono la comunità di Scicli. Un banco di ortofrutta è finito nel mirino di un rogo doloso. Confcommercio esprime subito la propria solidarietà ai titolari dell’attività colpita. Al momento le forze dell’ordine stanno eseguendo i rilievi per accertare l’origine del disastro. Questo episodio rappresenta l’ennesima ferita per un tessuto produttivo già fragile. La provincia di Ragusa ha infatti registrato fatti analoghi nelle ultime settimane.

L’allarme di Daniele Russino sulla sicurezza locale

Daniele Russino guida la sezione Confcommercio di Scicli con preoccupazione. Il presidente assicura massimo sostegno all’operatore coinvolto in questa drammatica vicenda. Egli richiama però la necessità di potenziare immediatamente i controlli sul territorio. “Esprimere solidarietà è doveroso in questo momento difficile”, dichiara Russino con fermezza. Il presidente chiede un rafforzamento concreto della prevenzione e del monitoraggio. “Questi atti penalizzano il settore e creano insicurezza sociale”, aggiunge il vertice dell’associazione.

L’intervento di Gianluca Manenti e il vertice in Prefettura

Sulla stessa lunghezza d’onda si pone Gianluca Manenti. Il presidente provinciale di Confcommercio Ragusa ricorda i recenti casi di Comiso e Acate. La situazione richiede un intervento istituzionale urgente e coordinato. Il prossimo 26 marzo i vertici dell’associazione incontreranno il Prefetto di Ragusa. In quella sede i commercianti ribadiranno le proprie inquietudini per l’escalation criminale. “Rappresenteremo alle istituzioni la paura degli operatori economici”, spiega Manenti ai nostri microfoni.

La difesa del commercio come presidio sociale

Il commercio rappresenta un pilastro fondamentale per la vita cittadina. Confcommercio chiede risposte rapide e misure di sicurezza più efficaci. L’associazione garantisce piena collaborazione alle autorità per individuare i colpevoli. La sicurezza è il presupposto essenziale per ogni attività economica sana. Per approfondire le normative sul commercio, consultate la Gazzetta Ufficiale. Potete trovare informazioni sulle tutele per le imprese sul sito del Ministero delle Imprese. Leggete anche il nostro articolo sui reati ambientali in Sicilia per restare informati. Senza protezione, il futuro delle comunità locali è a rischio.