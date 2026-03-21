Trasporto pubblico a Vittoria: autobus fermi e cittadini a piedi

Vittoria si sveglia ancora una volta senza autobus urbani. Il servizio di trasporto pubblico è di nuovo paralizzato. I continui guasti tecnici ai mezzi logori hanno causato l’ennesimo stop forzato. Questa situazione lascia a piedi centinaia di persone. Anziani, studenti e lavoratori pendolari subiscono i disagi maggiori in queste ore. La mobilità cittadina appare ormai ostaggio di una flotta obsoleta che non regge più il ritmo stradale.

La denuncia di Biagio Pelligra contro l’amministrazione

Biagio Pelligra interviene duramente sulla questione. L’esponente di Forza Italia definisce il quadro attuale come insostenibile. “Siamo alle solite”, attacca il consigliere comunale con una nota ufficiale. Secondo Pelligra, la frequenza delle interruzioni ha raggiunto livelli impressionanti. I mezzi utilizzati non possiedono più i requisiti minimi per circolare in sicurezza. La semplice manutenzione ordinaria appare oggi come un inutile palliativo per bus da rottamare. Serve un rinnovo radicale del parco mezzi per ridare dignità al servizio.

Promesse elettorali e realtà dei fatti a Vittoria

Il sindaco aveva annunciato l’acquisto di nuovi autobus durante la sua relazione annuale. Pelligra ricorda con precisione quegli impegni presi davanti alla città. Tuttavia, i riscontri concreti mancano totalmente a distanza di mesi. Nessun nuovo veicolo ha ancora varcato i cancelli del deposito comunale. Al contrario, i cittadini registrano solo sospensioni costanti e periodiche delle corse. La gestione del Trasporto Pubblico Locale (TPL) è regolata da norme precise del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Richiesta di un intervento immediato e risolutivo

L’opposizione aveva già segnalato queste criticità tempo fa tramite documenti formali. Nulla è cambiato nonostante gli allarmi lanciati ripetutamente in aula. Gestire un servizio essenziale con mezzi soggetti a guasti continui è impossibile. Pelligra pretende ora che il primo cittadino mantenga le promesse scritte sulla carta. La comunità non può più subire le conseguenze di una programmazione approssimativa. Per approfondire i diritti degli utenti, è possibile consultare il sito di Wikipedia.