Passio Christi a Bagheria: l’arte del sacro svela i segreti delle chiese cittadine

Bagheria si prepara a un viaggio suggestivo tra i tesori della fede e del pennello. La città delle ville ospita la conferenza Passio Christi, un’indagine sulle opere d’arte sacra custodite negli edifici di culto locali. L’appuntamento è fissato per sabato 21 marzo 2026 alle ore 17:00. La prestigiosa sede di BCsicilia aprirà le porte della Dimora Storica Mineo-Cirrincione, in via Sant’Elia 5. Questo incontro promette di gettare nuova luce sulla devozione popolare bagherese attraverso l’analisi scientifica della bellezza.

Il programma e gli interventi degli esperti

Maria Giammarresi, Presidente della sede locale di BCsicilia, inaugurerà i lavori dell’incontro. Don Salvatore Teresi porterà i saluti della parrocchia del Santo Sepolcro. Il cuore della serata sarà l’atteso intervento di Lisa Sciortino. La storica dell’arte condurrà il pubblico alla scoperta di tele e sculture spesso poco valorizzate. Lisa Sciortino vanta un prestigioso dottorato di ricerca conseguito presso l’Università degli Studi di Palermo. La studiosa ha dedicato anni alla pittura e all’architettura siciliana. Oggi coordina scientificamente l’Associazione Culturale “Giuseppe Bagnera”.

L’importanza della tutela del patrimonio locale

L’evento non rappresenta solo una lezione accademica ma una vera operazione di memoria collettiva. Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale di BCsicilia, chiuderà il convegno con una riflessione sulla salvaguardia dei beni culturali. La Passio Christi analizza il legame indissolubile tra la cittadinanza e le icone del dolore del Salvatore. Molte di queste opere risalgono ai secoli d’oro dell’artigianato dell’Isola. Per chi desidera partecipare o richiedere chiarimenti, l’organizzazione risponde al numero 3394121267 o via email all’indirizzo bagheria@bcsicilia.it.

La Sicilia custodisce un catalogo immenso di opere legate ai riti pasquali. Potete consultare i decreti di tutela sul portale del Ministero della Cultura o approfondire la storia artistica regionale su Wikipedia. Bagheria conferma così la sua centralità nel panorama culturale del palermitano.

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